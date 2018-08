Calabria | escursionisti travolti dal torrente Raganello | “L’accesso alle gole continua

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 agosto 2018) “Vogliamo che il turismo continui in quest’area, in sicurezza. E’ l’impegno che ha preso il Governo delegando anche il prefetto con tutta la sua rete”. Lo ha detto il prefetto di Cosenza Paola Galeone, giunta a Civita in vista della visita del capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli. “Ora – ha aggiunto il prefetto – siamo in una fase istruttoria di acquisizione della documentazione per renderci conto di cosa c’era, se c’era, e non e’ stata messa in pratica o non c’era per niente. Consentiteci di acquisire questi dati, dopo di che procederemo per un futuro sicuramente migliore. Le responsabilita’ per quanto accaduto fanno parte di un fascicolo gia’ aperto che andra’ avanti. Possiamo dire che il passato spetta alla Procura e il futuro spetta a noi”. “Aver salvato 34 vite, ...