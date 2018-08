Buon compleanno Rita Pavone | Alex Britti | Demetrio Albertini…

romadailynews

: Il #22agosto 1864 veniva firmata la 1° Convenzione di Ginevra: la #CroceRossa indica protezione. A distanza di 154… - crocerossa : Il #22agosto 1864 veniva firmata la 1° Convenzione di Ginevra: la #CroceRossa indica protezione. A distanza di 154… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Buon compleanno a Giacomo 'Jack' #Bonaventura, che compie 29 anni! ?? #SanSeverinoMarche, #22agosto… - UEFAcom_it : Tanti auguri di buon compleanno al 'Toro' Nerazzurro, Lautaro Martínez, che compie oggi 21 anni ?????? ?? Quanti gol s… -

(Di giovedì 23 agosto 2018)Albertini… …John Foster, Luigi Delneri, Francesco Caio, Felice Evacuo, Nicholas Crow, Brenno Placido, Andrea Traini… Oggi 23 agosto compiono gli anni: Franca Maresa, attrice; Franco Chiadoni, ex calciatore, allenatore; Matteo Piredda, politico; Elvio Bizzaro, ex cestista; Walter Mirabelli, ex calciatore; Francesco Massaro, regista, sceneggiatore; Antonio Padoa Schioppa, giurista, storico; Celestina Casapietra, soprano; Claudio Nassi, ex calciatore, dirigente; John Foster (Paolo Occhipinti), cantante, giornalista; Gianna Ghirri, ex cestista; Gianni Pettena, architetto, storico architettura; Bruno Loi, generale; Pietro Giglio, giornalista; Pino Presti, bassista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Enzo Cainero, dirigente sportivo;, cantante, attrice, showgirl; Carla Romanelli, attrice; Francesco ...