Brescia | 10 anni da supplente | il Tar dà ragione al prof e condanna il ministero a

Brescia : rischia di annegare in piscina - rianimato bimbo di 5 anni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di cinque anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Sirmione, in provincia di Brescia, nel quale si trovava in vacanza con la famiglia. Il bimbo si è allontanato dai genitori, che lo hanno trovato pochi minuti dopo, immerso nella

Brescia. Motociclista travolge e uccide Mauro Rossi e Annina Breggia : Drammatico incidente a Brescia. Un centauro ha travolto a forte velocità due pedoni che stavano attraversando sulle strisce. È successo

Incinta - muore nel sonno a 33 anni - in provincia di Brescia. Il marito trova il corpo sul divano : È morta nel sonno a 33 anni e con lei ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo. Alessandra Fausti - di Carpendolo, in provincia di Brescia - è stata trovata senza vita sul divano di casa dal marito. A nulla è servito l'intervento del 112: la donna è morta sul colpo stroncata da un probabile infarto. I magistrati non hanno disposto ulteriori accertamenti.Si legge su Brescia TodayDopo essersi alzato per ...

Carpenedolo - mamma incinta muore nel sonno/ Ultime notizie Brescia - lascia una bimba di due anni : Carpenedolo, mamma incinta muore nel sonno: tragedia in provincia di Brescia. Ultime notizie, 33enne deceduta per arresto cardiocircolatorio: lascia una bimba di due anni(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Sara Simeoni - 40 anni fa il record mondiale nell'alto : a Brescia un salto da 2.01 metri : ... alle otto della sera, sulla pedana del campo di via Morosini, a Brescia, Sara Simeoni da Rivoli Veronese, un metro e settantotto di fisico di fil di ferro, aveva 25 anni e fece il record del mondo ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Brescia - ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita : Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Continua a leggere L'articolo Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita proviene da NewsGo.

Brescia - ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita : Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Continua a leggere L'articolo Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita proviene da NewsGo.

SERLE - RAGAZZA AUTISTICA DI 12 ANNI SCOMPARSA DURANTE GITA/ Ultime notizie : ricerche nei boschi nel Bresciano : SERLE, SCOMPARSA RAGAZZA AUTISTICA di 12 ANNI: sparita tra i boschi. Ultime notizie da Brescia: la bambina era in GITA con altri giovani disabili quando si sono perse le sue tracce(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Serle - scomparsa ragazza autistica di 12 anni/ Ultime notizie Brescia : era in gita con altri giovani disabili : Serle, scomparsa ragazza autistica di 12 anni: sparita tra i boschi. Ultime notizie da Brescia: la bambina era in gita con altri giovani disabili quando si sono perse le sue tracce(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:37:00 GMT)

Brescia - donna fa domanda all'Inps e scopre di essere morta da 7 anni : Una donna di 57 anni si è presentata agli uffici Inps per fare domanda per il reddito di inclusione e ha scoperto che per l'Istituto di previdenza risultava essere morta 7 anni prima

Maltempo a Mantova e nel Bresciano : i danni di grandine e tromba d'aria : Vigneti distrutti, campi di mais devastati, frutteti ricoperti da tappeti di pere e mele cadute, tetti sfondati: le foto scattate dagli agricoltori e raccolte da Coldiretti Lombardia documentano i danni causati dall'ondata di Maltempo che ha investito le zone del Mantovano e del...

Maltempo Lombardia : grandine a Mantova e Brescia - migliaia di euro di danni su mais e vigneti : Coltivazioni di mais e vigneti distrutti: è quanto emerso dal primo monitoraggio di Coldiretti Lombardia sul Maltempo che questa notte ha investito l’Alto e Medio Mantovano in particolare i comuni di Roverbella, Medole e Castel d’Ario, dove il vento ha scoperchiato edifici e la tempesta di ghiaccio ha devastato le vigne e centinaia di ettari di mais con danni stimati già in diverse migliaia di euro. grandine e forti raffiche hanno ...