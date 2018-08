Boxe | nazionale italiana femminile in raduno a Kiev Le convocate | c’è Irma Testa

oasport

Quattordici azzurre della boxe italiana saranno in Ucraina, ospitate dalla Federazione ucraina, a partire dal 27 agosto in un training camp per preparare al meglio gli appuntamenti futuri. Queste le atlete: 48 BONATTI Roberta 51 MOSTARDA Roberta 54 DE LAURENTI Giulia 54 LAMAGNA GIULIA Arianna 57 MESIANO Alessia 60 MARTUSCELLO Francesca 64 NICOLI Rebecca 64 ALBERTI Valentina 69 AMATO Francesca 69 CANFORA Assunta 69 CARINI Angela 75 PAOLETTI Carlotta 81 SEVERIN Flavia