Boxe | Mondiali youth 2018 | Giorgia Rossi vola ai quarti | Daniele Oggiano eliminato

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Giornata a due facce per l'Italia aidiche si stanno disputando alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi erano impegnati due azzurri sul ring:si è purtroppo arreso al thailandese Noppharat Thakhui per 4-1 nei sedicesimi di finale dei 56 kg dopo aver totalmente regalato la terza ripresa;ha invece demolito l'ucraina Olena Ivanisova con un roboante 5-0 e si è così garantita la qualificazione aidi finale della categoria 48 kg dove affronterà la kazaka Anel Kudaibergen.