Apertura di segno negativo per le, in attesa dei colloqui UsaCina sulla spinosa questione dei dazi. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,32% a 20.717 punti. Prosegue il tentativo di recupero di Atlantia, a +1,8% nel giorno del Cda sulla tragedia di Genova. Apre in calo a 264 punti il margine tra il Btp e il Bund tedesco, con il rendimento del decennale che si attesta al 2,95%. Londra -0,3%, Parigi -0,13% e Francoforte -0,23%.(Di mercoledì 22 agosto 2018)