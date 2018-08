Borsa Milano debole Giù Pirelli e Atlantia | peggiora lo Spread

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 4% - Atlantia a -3 - 81% (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Europa risale - Milano ultima - -0 - 3% - : ANSA, - Milano, 22 AGO - Riacquistano smalto le principali borse europee a metà seduta, dopo una sbandata a seguito delle nuove minacce del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che hanno fanno girare ...

CORRETTO-Borsa Milano procede incerta - Atlantia negativa - pesante... : Una fonte del ministero dell'economia, però, ha detto che non risulta che l'ipotesi di un ingresso di Cdp in Aspi 'sia mai stata valutata'. ** Debolezza generalizzata per le utilities, colpite dalla ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Ubi Banca a +2% - Poste Italiane a -1 - 6% - 22 agosto 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Borsa : Milano chiude a +1 - 5% - bene Saipem : ANSA, - Milano, 21 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo in testa alle consorelle europee , Ftse Mib +1,53%, , tra scambi fiacchi per 1,6 miliardi di euro di controvalore, spinta da Saipem , +6,98%, ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 44% - Saipem a +6 - 97% (21 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di raggiungere quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:39:00 GMT)

