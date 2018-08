BORSA MILANO chiude negativa con banche | male auto | ma balzo

BORSA : Milano maglia nera in Europa : Milano, 22 AGO - Piazza Affari , -0,4%, maglia nera in Europa dopo le nuove minacce di Donald Trump sui dazi alle auto prodotte nell'Ue. Ad appesantire il listino le perdite del settore ...

BORSA MILANO debole. Giù Pirelli e Atlantia - peggiora lo Spread : Chiusura in lieve calo per Piazza Affari in un'Europa senza direzione. Non aiuta l'andamento incerto di Wall Street, dove gravano le attese per i Verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 4% - Atlantia a -3 - 81% (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:39:00 GMT)

BORSA : Europa risale - Milano ultima - -0 - 3% - : ANSA, - Milano, 22 AGO - Riacquistano smalto le principali borse europee a metà seduta, dopo una sbandata a seguito delle nuove minacce del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che hanno fanno girare ...

CORRETTO-BORSA MILANO procede incerta - Atlantia negativa - pesante... : Una fonte del ministero dell'economia, però, ha detto che non risulta che l'ipotesi di un ingresso di Cdp in Aspi 'sia mai stata valutata'. ** Debolezza generalizzata per le utilities, colpite dalla ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari punta a un nuovo rialzo (22 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per consolidarsi sopra quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 04:53:00 GMT)

BORSA : Milano chiude a +1 - 5% - bene Saipem : ANSA, - Milano, 21 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo in testa alle consorelle europee , Ftse Mib +1,53%, , tra scambi fiacchi per 1,6 miliardi di euro di controvalore, spinta da Saipem , +6,98%, ...

BORSA : Europa conferma rialzo - Milano +1 : ANSA, - Milano, 21 AGO - Le borse europee confermano il rialzo con Wall Street, con Milano in testa , +1,7%, , seguita da Madrid , +1,28%, , Parigi , +0,88%, e Francoforte , +0,75%, , mentre Londra , -...