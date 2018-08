Bilancio preliminare per Honor 8 con aggiornamento Oreo | l’attesa è stata utile?

optimaitalia

: Bilancio preliminare per #Honor8 con aggiornamento Oreo: l’attesa è stata utile? - GioPao9 : Bilancio preliminare per #Honor8 con aggiornamento Oreo: l’attesa è stata utile? - OptiMagazine : Bilancio preliminare per #Honor8 con aggiornamento Oreo: l'attesa è stata utile? - markred17 : RT @MoriMrc: @pbecchi @IlariaBifarini @GiuseppePalma78 6/7 mesi per l’abrogazione del pareggio in bilancio... e bce nel frattempo sta a gua… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Uno degli argomenti che ha tenuto banco tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto è stato senza ombra di dubbio la distribuzione dell'Androidper i possessori di un8. Poco meno di due settimane fa, su queste pagine, ci stavamo interrogando sui motivi per i quali il rollout stesse tardando oltre ogni aspettativa, come avrete percepito dal pezzo in questione, ma nello scorso weekend buona parte del pubblico italiano ha avuto finalmente la possibilità di fare questo step.Come sta andando lo smartphone oggi 22 agosto? Dalle informazioni preliminari che abbiamo raccolto sembrerebbe bene tutto sommato. Al dì là di qualche impuntamento, fisiologico e comprensibilissimo in questa fase, ci sono moltissime ottimizzazioni e che stanno convincendo il pubblico. Vedere per credere il miglioramento generale della durata della batteria per8, fino ad ...