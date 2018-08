Berlino | arrestato 31enne russo | Preparava attentato

ilgiornale

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Unè statocon l'accusa di voler commettere unin Germania. L'uomo è sospettato di essere un complice di un 22ennelo scorso anno a Marsiglia perché trovato in possesso di armi da fuoco e di 3 chili di esplosivo. Stando a quanto rivelano le autorità francesi i due sono estremisti islamici e progettavano di voler attaccare una località non specificata per "uccidere e ferire il maggior numero di persone possibile".Il piano per l'venne interrotto da un'operazione della polizia tedesca nell'ottobre 2016. A quel punto, secondo l'indagine della procura francese, i due si sono separati. Il 22enne è amdato a Marsiglia, dove è stato catturato alcuni mesi più tardi, e l'altro a, dove è stato ora individuato e