Be Quiet Talent Show - Rai 2 sperimenta nuovi format comici per la tv : Un po' gara, un po' cabaret, un po' denuncia: un format che nasce in teatro per sottolineare un'epoca in cui il merito non vince mai.Be Quiet Talent Show è uno spettacolo teatrale in scena da tempo a Napoli e approda questa sera, giovedì 16 agosto, su Rai 2 alle 23.50. Dopo le due puntate di Sicilia Cabaret in onda qualche settimana fa, sembra proprio che Rai 2 cerchi nuovi format/spazi comici da testare e magari sviluppare per le prossime ...