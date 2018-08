optimaitalia

: #Batwoman debutta in The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 a dicembre: rivelata la programmazione del crossover Arrowv… - OptiMagazine : #Batwoman debutta in The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 a dicembre: rivelata la programmazione del crossover Arrowv… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Sarà The5 ad aprire le porte ae a rivelarlo è proprio The CW che nelle scorse ore ha annunciato la programmazione del crossoververse già previsto per il prossimo. La rete ha già annunciato il crossover rivelando anche che non farà da pilot alla nuova serie già ordinata e incentrata proprio su Kate Kane che avrà il volto di Ruby Rose.L'attrice sarà sul set già nelle prossime settimane mentre The CW ha annunciato che le date dell'evento televisivo saranno quelle del 9, 10 e 11. Il crossover che introdurrà Kate Kane includerà7, The5 e4 ma non avrà un episodio in Legends of Tomorrow anche se questo non significa che alcuni di loro non saranno presenti all'evento.L'unica serie che andrà in onda "normalmente" sarà7 mentre The5 e4 si sposteranno e mentre Grant Gustin e i suoi andranno in ...