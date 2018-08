Battipaglia | ustionato dall' acido di una lattina | ricoverato 15enne

salerno.irno

: Tira un calcio ad una lattina contenente acido, 15enne ustionato a Battipaglia. - GazzettaSalerno : Tira un calcio ad una lattina contenente acido, 15enne ustionato a Battipaglia. - CittadiSalerno : Il dramma a #Battipaglia -

(Di mercoledì 22 agosto 2018). Terrore per undiche questa mattina è rimasto. L'adolescente ha preso a calci unatrovata in via Rosa Jemma mentre era insieme ad alcuni ...