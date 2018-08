Basket | se la Nazionale diventa un taxi… Belinelli e Gallinari ‘decidono’ in base agli

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...

Basket - Danilo Gallinari spiega il forfait in Nazionale : Danilo Gallinari non ci sarà nelle prossime due gare della Nazionale italiana di qualificazione ai Mondiali: in un comunicato spiega i motivi dell’assenza Danilo Gallinari non prenderà parte alla spedizione della Nazionale italiana di Sacchetti per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, così come Belinelli. Il “Gallo” ha voluto chiarire i motivi del suo forfait, dettato ancora dall’infortunio di diversi ...

Basket - i convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana : I convocati di Sacchetti per le prossime gare della Nazionale italiana sono stati diramati oggi e comunicati dal sito ufficiale della Fip Un comunicato sul sito della Fip, annuncia i convocati di coach Sacchetti per le prossime gare della Nazionale azzurra. “L’attesa è finita. Sabato prossimo, 25 agosto, la Nazionale si radunerà in Trentino, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale cinese del ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket – Nazionale femminile - Italia ko con la Francia : La Nazionale femminile di Basket rimedia il secondo ko consecutivo in amichevole Ad Anglet, la Nazionale femminile è stata sconfitta dalla Francia (74-53) anche nella seconda delle due amichevoli che le Azzurre hanno giocato con la formazione transalpina vice-campione d’Europa. Per la squadra allenata da Marco Crespi la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, in doppia cifra anche Olbis Andre (13) e Francesca Dotto (11). ...

Basket - Belinelli non andrà in Nazionale : Marco Belinelli, di comune accordo con la federBasket, ha deciso di non partecipare alle partite di qualificazione al Mondiale contro Polonia e Ungheria in programma il 14 e il 17 settembre. Il 32enne ...

Basket - Belinelli salta le gare della Nazionale a settembre : i dettagli : Marco Belinelli non prenderà parte alle gare di qualificazione ai Mondiali dell’Italia di coach Meo Sacchetti del mese di settembre Marco Belinelli non prenderà parte alle gare di qualificazione ai Mondiali che l’ItalBasket giocherà a settembre. Il cestista dei San Antonio Spurs, di comune accordo con la Federazione, ha deciso di saltare le gare contro Polonia e Ungheria in programma il 14 e il 17 settembre. Il motivo? ...

Basket Nazionale Femminile - Pan stende Wake Forest : ROMA - A Vicenza, la Nazionale Femminile ha superato in amichevole Wake Forest University, 74-37,, il College di Elisa Penna che da domani si aggrega al raduno Azzurro in vista della trasferta in ...

Basket - seconda amichevole per la Nazionale italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...

Basket : la Nazionale maschile si radunerà a Pinzolo dal 25 agosto al 5 settembre : La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noto che l’Italia, in vista degli impegni relativi alle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si radunerà in Trentino, a Pinzolo, dal 25 agosto al 5 settembre. Gli allenamenti degli azzurri si svolgeranno al palazzetto dello sport di Carisolo, un comune posto di fianco a Pinzolo che raccoglie poco meno di mille anime. L’ingresso sarà libero, mentre per il dettaglio delle sessioni di ...

Basket - la Nazionale femminile torna in campo : sfiderà la Wake Forest University di Elisa Penna : torna in campo la Nazionale femminile, a Vicenza domani le azzurre se la vedranno contro Wake Forest University alle ore 20.30 Sei mesi e quattro giorni dopo il successo ottenuto a Pavia sulla Macedonia, domani torna protagonista la Nazionale femminile. La squadra di Marco Crespi affronta a Vicenza (Palasport di via Goldoni, ore 20.30) Wake Forest University, il College di Elisa Penna che domani scenderà in campo contro l’Italia prima di ...

Basket Nazionale U16 - Azzurri travolti dalla Francia : ROMA - Comincia con una sconfitta contro la Francia, 78-50, l'Europeo della Nazionale Under 16. Gli Azzurrini dopo aver tenuto botta nel primo tempo, sono crollati nel secondo. In doppia cifra Grant, ...