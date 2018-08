Basket | Playoff WNBA 2018 | eliminate le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini

Basket - WNBA : definiti i playoff. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini in campo martedì notte contro le Los Angeles Sparks : Si è conclusa questa notte la stagione regolare dell’edizione 2018 della WNBA, la massima lega professionistica americana riguardante il Basket femminile. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini hanno concluso le 34 partite previste col record di 18-16, dopo aver avuto una stagione molto più complicata di molte delle precedenti in epoca recente. Il settimo posto in classifica è stato certificato dalla vittoria di stanotte contro le ...

Calendario Serie A Basket 2018-2019 : le date e il programma delle 30 giornate e dei playoff : Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa ...

Basket - Serie A : 'rivincita' Trento-Milano all'Epifania - playoff al via il 18 maggio : ROMA - Bisognerà aspettare l'Epifania per la rivincita dell'ultima finale scudetto tra Trento e Milano. Dopo avere diramato ieri la prima giornata e il turno natalizio, la LBA Lega Basket Serie A ha ...