Basket – Europeo U16 femminile | Italia da sogno | staccato il pass per la semifinale

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

Basket Europeo Under 16 - i 12 Azzurri convocati : ROMA - Comincia venerdì prossimo 10 agosto il campionato Europeo Under 16 edizione 2018. Coach Bocchino ha scelto i 12 Azzurrini che a Novi Sad , Serbia, giocheranno la manifestazione continentale. L'...

Basket - doppio sorriso per l’Italia : le Nazionali azzurre 3×3 qualificate al Campionato Europeo Under 18 : Le Nazionali azzurre 3×3 U18 si qualificano al Campionato Europeo di Debrecen, in programma dal 31 agosto al 2 settembre Le Nazionali maschile e femminile Under 18 si qualificano al primo colpo. A Bari, sui campi appositamente allestiti al Molo San Nicola, vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno, le azzurre e gli Azzurri Under 18 approdano direttamente alla fase finale della FIBA 3×3 U18 Europe Cup, il Campionato Europeo, ...

Basket – Europeo U18 femminile : domani al via la rassegna ad Udine : Al via domani a Udine l’Europeo Under 18 femminile. Per le Azzurre esordio con la Croazia (ore 21.00). Diretta di tutte le partite sulla pagina Facebook della FIP Prende il via sabato 4 agosto a Udine l’Europeo della Nazionale Under 18 femminile allenata da Francesco Iurlaro. Le Azzurre esordiscono con la Croazia, il giorno successivo affrontano la Svezia e il 6 sfidano il Belgio. Tutte le partite dell’Italia si giocano al ...

Basket - al via l’Europeo Under18 in Lettonia : domani l’esordio dell’Italia contro la Grecia : L’Italia Under 18 sbarca in Lettonia dove affronterà nel primo match dell’Europeo la Grecia. Coach Capobianco: “Girone infernale ma niente alibi” Prende il via sabato 28 luglio a Ventspils (Lettonia) l’Europeo della nostra Nazionale Under 18 allenata da Andrea Capobianco. Gli Azzurri esordiranno alle 15.15 (ora italiana), il giorno successivo affrontano la Croazia (13.00) e infine il 31 sfidano la Lettonia ...

Basket - al via a Chemnitz l’Europeo U20 maschile : Gli Azzurri all’esordio dell’Europeo U20 affronteranno la Svezia alle 13.30 L’attesa è finalmente terminata. Domani alle 13.30 inizia l’Europeo della Nazionale Under 20, guidata in panchina da coach Eugenio Dalmasson. Gli Azzurri faranno il loro esordio nella competizione di Chemnitz, in Germania, contro la Svezia e giocheranno poi il giorno seguente contro la Serbia alle 20.15 chiudendo il girone contro l’Islanda alle 15.45 del 16 ...

Basket – Europeo U20 femminile : Portogallo ko - l’Italia è in semifinale : Europeo Under 20 femminile, l’Italia è in semifinale. Quinto successo delle Azzurre, che battono il Portogallo 70-42. Sabato alle 18.00 c’è la Serbia (diretta sulla pagina Facebook della FIP) Cogliendo il quinto successo di fila, una splendida Italia ha ottenuto l’accesso alla semifinale dell’Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria). Le Azzurre hanno regolato il Portogallo 70-42 e sabato alle 18.00 sfideranno la Serbia ...

Basket – Europeo U20 femminile : domani l’esordio dell’Italia con la Slovacchia : Europeo U20 femminile, domani il via a Sopron (Ungheria). Le Azzurre all’esordio affrontano la Slovacchia (ore 19.45). Diretta della partita sulla pagina Facebook della FIP domani la Nazionale Under 20 femminile fa il suo esordio all’Europeo di categoria che si gioca a Sopron (Ungheria) dal 7 al 15 luglio. Le Azzurre scendono in campo alle 19.45 (diretta sulla pagina Facebook della FIP) per affrontare la Slovacchia, nel girone dell’Italia ...

Basket 3×3 – Qualificazione Europeo di Bucarest - Italia a punteggio pieno : battute Grecia e Andorra : Le Azzurre 3×3 battono Grecia ed Andorra, domani le sfide contro Spagna e Azerbaijan. Adamoli: “Ci siamo preparati a testa bassa. Domani due gare intense” A punteggio pieno! Ad Andorra la Nazionale femminile 3×3 dopo aver vinto contro la Grecia 22-7, nella partita inaugurale del Torneo, batte anche la nazionale Andorrana 21-10 nella seconda gara di Qualificazione all’Europeo di Bucarest (14-16 settembre). “Non era facile ...