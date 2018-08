Basket | Danilo Gallinari spiega il forfait in Nazionale

sportfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018)non ci sarà nelle prossime due gare dellaitaliana di qualificazione ai Mondiali: in un comunicatoi motivi dell’assenzanon prenderà parte alla spedizione dellaitaliana di Sacchetti per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, così come Belinelli. Il “Gallo” ha voluto chiarire i motivi del suo, dettato ancora dall’infortunio di diversi mesi fa. “Sfortunatamente, non potrò unirmi allaper le prossime partite di qualificazione mondiale – riporta il comunicato pubblicato dalla “rosea” -. Rappresentare il mio paese è da sempre importante per me e non vedevo l’ora di giocare con l’Italia. I consulti con i Clippers, lo staff medico e il mio agente hanno portato però alla conclusione che è meglio io rimanga negli Usa per prepararmi al 2018-19 Nba anziché ...