bari.ilquotidianoitaliano

: @v_Alxd AIUTO IO SONO DI MODUGNO, PROVINCIA DI BARI - sardss : @v_Alxd AIUTO IO SONO DI MODUGNO, PROVINCIA DI BARI - TrafficoA : Modugno-Bari - Traffico Rallentato A14 Raccordo per Tangenziale Bari Traffico Rallentato tra Modugno e Bivio Tangenziale Bari p... -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Secondo la testimonianza di alcuni residenti ci sono alcuni, provenienti anche da, che, per non pagare il giusto importo della Tari, gettano in gran segreto i rifiuti ...