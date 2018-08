Barcellona | spariti da giorni due 20enni italiani

blogo

(Di mercoledì 22 agosto 2018)da Ferragosto due giovani fidanzati: si tratta di Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, di Busto Arsizio. La famiglia ha pubblicato un appello via social network, fornendo informazioni utili per l'eventuale ritrovamento. L'ultimo contatto dei due con i familiari è avvenuto il 15 agosto, mentre alle 2 di notte del 16 agosto risulta essere stato fatto un pagamento con carta di credito presso un McDonald's della città catalana. I due si trovavano in Spagna per fare il Cammino di Santiago in bicicletta, ma da Ferragosto i loro cellulari risultano spenti.