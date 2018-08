Bambini migranti detenuti in Messico | 70 000 tra il 2016 e il 2018

Usa - oltre 500 Bambini migranti ancora non ricongiunti ai genitori : Più di 500 bambini migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti sono ancora nelle mani autorità americane, a tre settimane dall'ordine di un giudice che obbliga il governo federale a riunire le ...

Migranti - dal 2016 oltre 68mila Bambini detenuti in Messico : il 91% espulso. Unicef : “Riportati in situazioni invivibili” : Sono oltre 68mila i bambini Migranti detenuti in Messico fra il 2016 e aprile 2018: il 91% di questi sono stati espulsi verso l’America Centrale. Tra gennaio e giugno di quest’anno, da Messico e Stati Uniti circa 96mila Migranti – tra cui 24mila tra donne e bambini – sono stati rimpatriati. A rendere noti questi dati è l’Unicef, nel nuovo rapporto “Uprooted in Central America and Mexico”, in cui si tracciano ...

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti Bambini”/ Sindaco Napoli attacca su migranti e figli coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Turchia - Gommone di migranti si ribalta : morti 7 Bambini e 2 donne : N uova tragedia del mare legata all'immigrazione. Un Gommone carico di migranti è affondato stamane nel Mar Egeo, al largo delle coste turche al largo di Kusadasi . Lo riporta l'agenzia di stampa ...

Migranti nudi in spiaggia davanti ai Bambini : 'Da noi è normale fare così' : A Pozzallo, in provincia di Ragusa, alcuni Migranti si sono spogliati nudi in spiaggia davanti agli altri bagnanti e in presenza di minori. Nel porto siciliano, noto per i frequenti sbarchi di profughi, si è registrato un problema non indifferente in cui il sindaco è stato chiamato in causa. Alcuni bagnanti hanno ripreso con il proprio smartphone alcuni immigrati che stavano facendo il bagno e prendendo il sole nudi sulla spiaggia di ...

USA : 125 denunce di abusi sessuali nei centri per Bambini migranti - Milano Post : La politica ha le sue ragioni. Ma i bambini hanno diritti che non si possono sottacere. E la povertà è un flagello che un mondo civile non dovrebbe tollerare.

Migranti - “125 denunce per abusi sessuali sui Bambini nei centri di raccolta degli Stati Uniti” : Almeno 125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei Migranti negli Stati Uniti a partire dal 2014. A darne conto è l’associazione Usa ProPublica, che cita dati forniti dalla polizia. L’organizzazione no profit afferma di avere acquisito anche prove documentali di maltrattamenti e bambini scomparsi in 70 dei circa 100 centri per Migranti gestiti dall’Ufficio per i rifugiati, agenzia governativa che dipende dal ...

In 100 chiusi nel tir per imbarcarsi verso l’Europa : 8 migranti morti soffocati - 6 Bambini : Il gruppo ritrovato dalle autorità libiche rinchiuso nel rimorchio di un camion adibito a trasporto di alimenti che probabilmente doveva imbarcarsi su una nave container. Oltre alle 8 vittime, altre decine di persone sono state ricoverate per problemi respiratori e sono in condizioni critiche.Continua a leggere