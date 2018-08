AVM FRITZ!Box 7590 | il router finalmente completo La prova di GQ

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Un buonè la chiave di partenza per avere una casa connessa. Ma anche se non ti interessa buttarti a capofitto sulla smart home, può essere utile avere una connessione Wi-Fi solida e stabile in tutte le stanze della tua abitazione. In molti utilizzano uncentralizzato, ma usarne uno solo per diffondere il segnale in tutta la casa è come pensare di illuminare tutta la casa con una sola lampadina: a causa dei muri e della distanza, è difficile per un solo dispositivo fare arrivare un segnale potente in ogni angolo della casa. Per questo sono nati i ripetitori che replicano la rete in arrivo dalma in genere riducono la velocità del segnale in modo significativo. La soluzione al problema si chiama rete mesh: in pratica, invece di creare più reti diverse da un singolo segnale, si crea un sistema a maglie in cui ogni dispositivo si trasforma in un ripetitore della stessa ...