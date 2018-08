Avast Online Security | disponibile al download l’estensione per Microsoft Edge

surface-phone

: Disponibile l’estensione ufficiale Avast Online Security per Microsoft Edge - FPSREPORTER : Disponibile l’estensione ufficiale Avast Online Security per Microsoft Edge - filippo_mol : Disponibile l’estensione ufficiale #AvastOnlineSecurity per #MicrosoftEdge -

(Di mercoledì 22 agosto 2018)supporta nativamente la tecnologia Smart Screen in grado di rilevare in pochissimo tempo l’affidabilità e la reputazione dei siti web avvisando l’utente in caso di eventuali sospetti. Se però desiderate provare anche un servizio di terze parti per magari confrontarlo con quello nativo, potete adesso scaricare sull’estensione. Proprio come Smart Screen, anche il plug-in della nota compagnia Antivirus ha il compito di identificare e bloccare i siti di phishing che cercano di rubare dati, ritenere o meno un sito web affidabile in base alle segnalazioni di una community composta da oltre 400 milioni di tenti, controllare facilmente la presenza di un rischio semplicemente passando il mouse e limitare i cookie di tracciamento. DescrizioneBrowser– web reputation plugin-poweredfor your...