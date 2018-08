Autunno | con la fine dell’estate la depressione e l’ansia sono in agguato

Fiorello - salta l’accordo con la Rai : cancellato lo show in programma quest’Autunno : Sembrava già tutto chiuso per il programma di Fiorello su Rai 1 che avrebbe sancito il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia e invece lo spettacolo è saltato. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui le trattative per uno show autunnale prodotto dalla società Ballandi erano in fase avanzata ma Rosario Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato l’accordo su una serie di questioni organizzative e produttive, inclusa l’idea ...

Inizia l'Autunno caldo del Sole e di Confindustria : Con la ripresa delle attività dopo l'estate, il gruppo Sole 24 Ore dovrà affrontare il più classico degli autunni caldi. Il nuovo ad, Giuseppe Cerbone , arrivato dopo le burrascose dimissioni di ...

Meteo - settimana pazza con caldo - afa e temporali : poi nel weekend "è già Autunno" : temporali continueranno a colpire il Centro-Sud fino a venerdì 24. Nelle grandi città temperature fino a 37 gradi. Poi...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Campagna d'Autunno contro i pensionati evocata da Gelmini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Campagna d'autunno contro i pensionati evocata da Gelmini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 agosto(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:06:00 GMT)

I Medici 2 : in Autunno la seconda stagione su Rai1 : La lotta tra i due porterà fino alla famosa Congiura dei Pazzi, uno degli intrighi più sconvolgenti della politica dell'epoca. In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo i teaser di ...

Scuola - in Autunno bando concorso per 2 mila DSGA : Nella Scuola sembra avvicinarsi il concorso per assumere 2.004 DSGA, i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi che affiancano i dirigenti scolastici nella conduzione della parte economica delle ...

Conte traccia le linee guida per l'Autunno : Il premier, prima della pausa estiva, ha fatto il punto della situazione sui dossier più importanti sul tavolo del governo -

Matteo Salvini in Autunno vara il condono : Sarà pace fiscale. Il condono fortemente voluto da Matteo Salvini sarà contenuto nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio. L’esecutivo studia le

Roma : Cultura - estate a Maxxi con 12 mostre ed ecco anticipaioni Autunno : Roma – Ancora tre settimane al Maxxi di Roma per usufruire del biglietto speciale a 7 euro che consente di visitare le dodici mostre e progetti speciali in corso, fino alla fine di agosto, con apertura straordinaria ogni giovedi’ fino alle 22. I visitatori possono scoprire le opere di oltre 40 artisti africani nelle mostre African metropolis. Una citta’ immaginaria (fino al 4 novembre) e road to justice (fino al 14 ottobre), ...

Autunno caldo per la Scherma Conegliano : Presieduta da Livia Stivanello, Scherma Conegliano è impegnata da anni nella promozione di uno sport che contribuisce ad accrescere l'autocontrollo e la fiducia in sé stessi, oltre a favorire lo ...

L’Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2 nell’Autunno Rai - le serie con Lino Guanciale hanno nuove date : Sarà un autunno a tutto Lino Guanciale: la Rai pare abbia confermato nuove date per l'inizio de L'Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2. Secondo il nuovo listino di serie tv e fiction, i due prodotti, attesissimi dal pubblico, dovrebbero arrivare rispettivamente a ottobre e settembre. Si parte quindi con Non Dirlo al Mio Capo 2, il cui debutto è previsto per 13 settembre (e non più il 20), e per sei giovedì consecutivi, fino al 18 ottobre. ...

Silvio Berlusconi è sicuro : Matteo Salvini in Autunno si allea col M5s : Se non è guerra aperta, ci siamo molto vicini. Perchè nell'aula di Montecitorio Forza Italia sta letteralmente bombardando il decreto Dignità targato Di Maio con argomenti che fanno molto male alla ...

Festival di Borgio Verezzi : debutta "Un Autunno di fuoco" con Milena Vukotic e Maximilian Nisi : Sarà l'ottava proposta di un cartellone che, quest'anno, presenta ben 13 spettacoli, articolati in 27 serate, comprese quelle nelle Grotte. La storia. Alessandra non è una vecchietta indifesa, ma un'...

Manovra di Autunno : si parte da una base di 22 miliardi (senza contare Flat tax - Fornero e reddito cittadinanza) : La base di partenza, prima di mettere mano a riforma fiscale, reddito di cittadinanza, pensioni, sanità e rinnovi del contratto del pubblico impiego, è di 22 miliardi di euro divisi fra Iva (12,4 miliardi), spese obbligatorie (almeno 3,5), spesa aggiuntiva per interessi (4 miliardi) e ricadute sul deficit della minore crescita (2,5 miliardi). Si tratta con Bruxelles per sconti fino a 11 miliardi...