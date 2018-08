Video trailer del nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani - in Autunno “un’altra festa insieme” : "Un'altra festa insieme": sarà questo il nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani, anticipato da un Video trailer che racchiude alcuni dei momenti più intensi dei recenti concerti negli stadi. La band di Giuliano Sangiorgi torna ad esibirsi nei palasport dopo il successo da record negli stadi italiani quest'estate, quando ha tenuto 6 date di fronte ad oltre 175.000 spettatori conquistando un importante primato: per la prima ...

Quali sono le prospettive dei mercati per l'Autunno 2018? : Di colpo gli Stati Uniti si sono ritrovati ad essere l'unica economia che viaggiava a pieno regime - spiega Adrian Hilton -. All'inizio del secondo trimestre il biglietto verde, in calo per gran ...

Make-up Autunno 2018 : il trend è metallico : C’è chi lo reputa eccessivo, troppo eccentrico, poco pratico per un trucco last minute. Il trucco metallizzato divide: o si ama o si odia. Ma se fate parte della schiera delle «innamorate perse» allora tenetevi pronte perché quest’autunno potrete dare pieno sfogo alla vostra passione per le scie spaziali senza mezzi termini. Via libera, dunque, all’ebrezza di uno smokey eyes iridescente, all’impatto scintillante dei ...

Tendenze Autunno-Inverno 2018/19 : anima animalier : Sempre di moda, perché – in verità – non passa mai di moda. E così anche questo autunno sarà impossibile prescindere da un capo – quello che volete: cappotto, giacca, pantaloni o gonna, tutto è concesso – in stampa animalier. Dal classico maculato del leopardo, alle strisce della zebra. Passando da tigri e giraffe. La città si trasforma in una moderna giungla (d’asfalto) dove le donne, quelle più femminili, ...

Autunno 2018 : le fiction che vedremo : I Medici 2 Nuove e vecchie storie sono pronte a tenere compagnia al pubblico delle fiction anche nella nuova stagione televisiva, ormai ai nastri di partenza. E’ Rai1, ancora una volta, a fare la parte del leone grazie ad un corposo elenco di titoli in cui spiccano due coproduzioni internazionali. La prima è I Medici – Lorenzo Il Magnifico (dal 23 ottobre), seconda stagione della fortunata saga ambientata vent’anni dopo i fatti raccontati dal ...

Tagli di capelli : il messy bob - la frangia ed altre tonalità per l'Autunno 2018 : Per l'autunno 2018 continuano ad arrivare proposte riguardanti i nuovi Tagli di capelli. Di tendenza ci saranno chiome, per essere sempre glamour. Adesso vedremo tutte le novità al riguardo. I nuovi Tagli saranno perfetti per rinnovare i capelli, dallo stress estivo. Quindi si dovrà dire addio alle inguardabili doppie punte e alle lunghezze troppo sfibrate. Molto amato sarà il bellissimo messy bob. Questo caschetto dovrà essere super spettinato. ...

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Lavori in corso : È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare. Il messaggio della moda per il prossimo Autunno-inverno sembra chiaro e deciso. Molti sono i rimandi, nemmeno troppo velati, al monde delle divise. Perché essere alla moda richiede impegno, dedizione… è un vero lavoro, insomma. LEGGI ANCHETutte le sfilate Autunno-inverno 2018/19 A cominciare da Raf Simmons, che per Calvin Klein prende, pari pari, le giacche arancioni con ...

Capelli Autunno 2018 : una chioma a tutto volume : Un salto indietro nel tempo e uno in avanti. Il volume nei Capelli della prossima stagione sembra proprio voler tenere questo ritmo. Gli anni Sessanta tornano a essere il punto di riferimento di styling esagerati ma con un twist più selvaggio e meno compromesso da lacche extra strong. «Da qualche anno il volume è tornato di moda, ispirato dallo stile di Brigitte Bardot», ci racconta Davide Andena, Global Fashion Ambassador L’Oréal Professionnel, ...

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Sentirsi a pezzi : In versione hippie e Seventies, come sulla passerella di Dior nell’interpretazione di Maria Grazia Chiuri. O quilted, come nella tradizione delle trapunte americane per Calvin Klein. La tendenza è quella di assemblare piccoli scampoli di tessuti diversi, in fantasie anche dissonanti, per trovare una nuova armonia nella visione d’insieme, costruita per accumulo di particolari. LEGGI ANCHETutte le sfilate Autunno-inverno 2018/19 Più in ...

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : L’intimo esce allo scoperto : Guai a nasconderla. La lingerie a vista non è, forse, più una novità che ci sbalordisca. Ma il prossimo Autunno-inverno questa stuzzicante e sensuale tendenza ingrana la quinta e si svela in una veste nuova, volutamente esagerata e sorprendente. Forse provocatoria. Il reggiseno esce – per davvero! – allo scoperto: non più nascosto sotto a camicette in seta e a morbidi maglioni, ora si indossa sopra a vestiti e top. Con un effetto ...

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Super size me : Strati su strati. Per scaldarsi dai rigori di quello che potrebbe essere un inverno molto freddo. Ma non solo. L’intento è quello di apparire XXL, voluminosi, sproporzionatamente grandi. Le passerelle impongono uno styling a cipolla estremo, dove alla camicia si sovrappone un maglione, al maglione una giacca, alla giacca un impermeabile, e all’impermeabile un cappotto. Il quale, per essere davvero di tendenza, deve essere almeno due ...

Previsioni Meteo Autunno 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : tempeste e nubifragi in Italia - caldo dal Regno Unito all’Ucraina e rischio incendi in Scandinavia : Dopo un’estate calda per gran parte dell’Europa occidentale e parti delle Isole Britanniche, il caldo continuerà a farsi sentire anche in Autunno. Condizioni di caldo e tempo asciutto terranno la Scandinavia in grande allerta per gli incendi per tutta la stagione, mentre dall’Italia alla Grecia i Meteorologi di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, prevedono un cambiamento verso condizioni più umide. caldo fino ad ottobre ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Campagna d'Autunno contro i pensionati evocata da Gelmini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Campagna d'autunno contro i pensionati evocata da Gelmini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 agosto(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : That’s all folk : Lavorazioni e stampe che hanno tutto il caldo sapore dell’artigianalità, della tradizione, della storia. Del fatto a mano. E dei quattro angoli del globo. Lo spirito folk di tutte le latitudini e longitudini del globo terrestre si impossessa delle passerelle del prossimo Autunno-inverno. Dai nativi americani agli esquimesi del circolo polare, andata e ritorno. LEGGI ANCHETutte le sfilate Autunno-inverno 2018/19 Un melting pot di ...