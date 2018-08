Autostrade | Toninelli | su costi nazionalizzazione cifre senza sostanza

Autostrade di Stato - lite nel governo : siluri di Lega e M5S all'idea di Toninelli : ROMA L'impeto della nazionalizzazione delle Autostrade italiane è durato poco più di mezza giornata. Fino alle sei di sera quando Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari...

STATALIZZARE Autostrade - GIORGETTI ‘FRENA’ SALVINI-TONINELLI/ Lega - “vignetta al posto dei pedaggi” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Toninelli : "E' conveniente nazionalizzare Autostrade" | Giorgetti frena : "Non mi convince" : Il viadotto è pericolante: potrebbe essere concesso entro breve il dissequestro dell'area per poi procedere all'abbattimento. Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e statalizzarla.

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente nazionalizzare Autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

Bene Toninelli - sulle Autostrade serve un cambio radicale : È giusta la posizione espressa oggi dal ministro Toninelli a partire dalla tragedia del Ponte Morandi: "Nazionalizzare conviene. autostrade più sicure con i pedaggi allo Stato". Il casus belli di Atlantia deve portare a interventi di quadro. A un radicale cambio di paradigma di policy.L'avvio della procedura di revoca della concessione è atto dovuto, data la portata dell'evento e quanto emerge giorno dopo giorno da atti ...

Crollo ponte - Toninelli : “Conviene nazionalizzare le Autostrade - servizio sarebbe migliore” : Il ministro spiega perché l'idea della nazionalizzazione sarebbe vincente: "Pensi a quanti ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade. autostrade ha accumulato 10 miliardi di utili in 15 anni".Continua a leggere

Toninelli : "Nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente" : Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è tornato sul crollo del ponte di Genova. Non cambia la linea del governo a giudicare dalle parole rilasciate dall’esponente grillino all’edizione odierna del Corriere della Sera: si va avanti sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini - insiste il ministro - tornerebbero in capo allo Stato ...

Crollo Genova - Toninelli : "Conveniente nazionalizzare Autostrade" : Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e privatizzarla. Intanto il resto del viadotto è pericolante: stop agli interventi in zona.

Toninelli crede che nazionalizzare Autostrade sia un bene per la sicurezza : L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade 'sarebbe conveniente' perché 'ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti,...

Autostrade - SALVINI : “SBAGLIAI VOTO SALVA-BENETTON”/ Genova - revoca concessione : Toninelli - “nazionalizziamo” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Genova - Toninelli : "Autostrade - conviene nazionalizzare"/ Caos revoca concessione "meglio pedaggio allo Stato" : Genova, Toninelli su revoca concessione: 'Autostrade, meglio nazionalizzare'. Crollo ponte Morandi, Procuratore Cozzi: 'Stato ha abdicato controllo'.

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle Autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...

Crollo Genova - Toninelli : 'Conveniente nazionalizzare Autostrade' : "La politica - aggiunge - ha abdicato dal ruolo di controllore, ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario".

Crollo Genova - Toninelli tira dritto : "Nazionalizzare Autostrade conviene" : "Ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli...