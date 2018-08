Autostrade | le difficoltà di Atlantia scuotono anche la Spagna

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 agosto 2018) A leggere la storia della holding, viene da chiedersi se per la famiglia trevigiana della moda il settore abbigliamento sia soltanto un ramo secondario d’impresa, un’attività in perdita tenuta su quasi per questione di cuore.è il colosso che rende miliardi, un gigante delle infrastrutture con i piedi piantati in Europa, in Asia (India) e in Sud America, capace di controllare cinque aeroporti internazionali (Fiumicino e Ciampino in Italia, Nizza, Cannes-Mandelieu e Saint Tropez in Francia) e oltre 5mila chilometri di, dislocate in vari continenti, gestite secondo un unico schema: le concessioni governative, i pedaggi ai caselli, le incombenze sulla manutenzione degli assetti viari sotto controllo. Un modello che genera numeri da capogiro, 6 miliardi di ricavi nel 2017, con consistenti profitti per la famiglia Benetton, detentrice del 30,25% della ...