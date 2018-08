Autostrade | già attivate verifiche per messa sicurezza pilone 10

Giovanni Toti sul crollo del ponte Morandi a Genova : "Chi ha sbagliato pagherà. La nazionalizzazione delle Autostrade è una nostalgia da Prima Repubblica" : "La magistratura sta indagando, credo che farà un buon lavoro e che avremo i colpevoli. Chi ha sbagliato pagherà, qualcuno ha sbagliato di sicuro". Così il governatore ligure Giovanni Toti stamani a Radio 1 interviene sull'individuazione dei colpevoli del crollo di ponte Morandi."La politica ha un altro compito: mitigare i danni per i cittadini e le imprese che hanno già sofferto tanto - ha detto Toti. "Tutti coloro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 agosto : “Genovesi - rifiutate i soldi di Autostrade. Han già fregato noi vittime di Avellino” : L’intervista “Mi hanno fregato: genovesi, rifiutate i soldi dei Benetton” Giuseppe Bruno – Madre e padre morirono nel pullmino precipitato sull’A16 in Irpinia di Vincenzo Iurillo Rogito, ergo sum di Marco Travaglio Da quando, perdute rovinosamente le elezioni del 4 marzo, Matteo Renzi giurò che sarebbe scomparso dai radar per dedicarsi umilmente e silenziosamente alla nuova missione di “senatore di Scandicci, Impruneta, Signa e ...

Giancarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle Autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...

Ministero e Autostrade sapevano già a febbraio della riduzione dei tiranti del ponte Morandi? : Secondo un documento pubblicato dal settimanale L’Espresso, il Ministero dei Trasporti e la società Autostrade sapevano già a febbraio che il ponte Morandi di Genova, caduto lo scorso 14 agosto causando 41 morti, aveva una riduzione dei tiranti del venti percento. “Il Ministero delle Infrastrutture”, scrive il settimanale nella sua versione online, “la Direzione generale per la vigilanza sulle ...

VIDEO – Roberto Fiore nel 2009 aveva già individuato il problema delle Autostrade italiane e non solo… : Roberto Fiore l’uomo con l’occhio lungo verso il disastro avvenuto a Genova Roberto Fiore durante una Tribuna Politica del 2009 dove affermava che la nazionalizzazione degli apparati economici strategici, come autostrade, sanità, compagnia di bandiera, è vitale per l’interesse nazionale. Fiore spiega in modo molto semplice il problema delle privatizzazioni della sanità, delle autostrade persino di Alitalia. “Le nostre ...

Autostrade - Di Maio : "A me Benetton non pagava le campagne elettorali". Renzi : bugiardo o sciacallo : ... che svolgono una funzione essenziale per l'economia della città di Genova, che molto deve alle attività legate al suo porto, il più grande d'Italia. Risposte concrete'. Forza Italia: il governo ...

Matteo Renzi : "Di Maio bugiardo - non abbiamo mai preso soldi da Benetton e Autostrade" : "Genova. Grazie a chi sta lavorando senza sosta da due giorni. Le qualità dei soccorritori italiani sono straordinarie. E ovviamente un pensiero alle vittime e alle famiglie straziate dal dolore. Morire così è assurdo. Fare giustizia è un dovere per queste famiglie, ma anche per ciascuno di noi". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd, Matteo Renzi, commentando la tragedia del crollo di Ponte Morandi nel tratto di ...

Autostrade ed Europa : i leader gialloverdi hanno già individuato i «colpevoli» : La strategia dei vicepremier tra tentazioni neodirigistiche, imbarazzi e la ricerca affannosa di risorse per rilanciare gli investimenti...

Genova - crollo ponte Morandi : la Borsa già condanna Autostrade per l’Italia. Ma la società dei Benetton : “Non era pericoloso” : Il verdetto della Borsa è stato immediato e inequivocabile. In scia alla notizia del crollo del viadotto genovese Polcevera sulla A10, il titolo Atlantia, la società dei Benetton che controlla la concessionaria Autostrade per l’Italia, è letteralmente precipitato arrivando a perdere oltre il 10 per cento. Nel suo cinismo, quindi, il mercato ha iniziato subito a fare i conti sui costi che la principale beneficiaria della privatizzazione ...

