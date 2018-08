Atletica – Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla Continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4×100 (conclusa poi con la squalifica del quartetto azzurro), nega a Filippo Tortu la gioia di prendere parte alla Continental Cup, in programma a Ostrava l’8 e 9 settembre. L’azzurro, convocato per correre i 100 metri nella selezione europea, è stato ...

Atletica - Filippo Tortu termina la stagione. Fastidio muscolare - niente Continental Cup : La stagione di Filippo Tortu può considerarsi conclusa. Il primatista italiano dei 100 metri, primo capace di abbattere il muro dei 10 secondi, continua a risentire di un Fastidio muscolare, lo stesso emerso al termine della semifinale della 4×100 degli Europei. Il brianzolo era stato convocato per la Continental Cup, selezionato per rappresentare l’Europa sui 100 metri ma il 20enne purtroppo non potrà essere a Ostrava (Repubblica ...

Atletica - Stefano Tilli risponde a Salvino Tortu : “Dispiaciuto per l’attacco personale. Rimango della mia idea” : Salvino Tortu contro Stefano Tilli? Sembrerebbe proprio di sì. Se in pista le prestazioni degli atleti azzurri nella specialità regina alle Olimpiadi non sono esaltanti, a tenere banco sono gli screzi tra tecnici ed addetti ai lavori dopo l’ennesima brutta prestazione del Bel Paese ai recenti Europei di Berlino. Sul banco degli imputati è finito anche Filippo Tortu e il suo tecnico, papà Salvino, l’allenatore dell’uomo simbolo ...

Atletica - Filippo Tortu nuovo testimonial di Fastweb fino al 2020 : “onorato di essere stato scelto” : L’atleta italiano sarà il testimonial dell’azienda fino al 2020, un onore per il corridore azzurro più veloce di sempre Filippo Tortu, l’italiano più veloce di sempre, è il nuovo testimonial di Fastweb fino al 2020. Con una ‘storia di velocità’ che vede protagonista una delle punte di diamante della squadra italiana di Atletica, Fastweb inaugura la nuova campagna di comunicazione istituzionale con un nuovo ...

Atletica - Salvino Tortu : “Un papà può allenare il figlio - non capisco Tilli! Filippo tornerà sui 200 - 9.99 da migliorare sui 100” : Salvino Tortu è il papà e allenatore di Filippo, l’uomo simbolo dell’Atletica italiana dopo aver corso i 9.99 sui 100 metri. Il primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi doveva essere grande protagonista agli Europei di Berlino e invece non è andato oltre il quinto posto, palesando uno stato di forma non ottimale. Il coach ha ricevuto diverse critiche nelle ultime settimane, in particolar modo da Laurent Ottoz e ...

Atletica : Filippo Tortu'corre'con Fastweb : ... un sogno che, per il velocista italiano che ha battuto il primato appartenuto alla leggenda dello Sport Pietro Mennea, è rappresentato dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 mentre per Fastweb è connettere ...

Atletica - strada ancora lunga per Filippo Tortu. Il talento non manca - ora scelte decisive per il futuro : Filippo Tortu era uno degli uomini più attesi agli Europei 2018 di Atletica leggera, aveva ridestato l’Italia dal torpore nella Regina degli Sport, aveva riportato l’attenzione su questa disciplina dopo il roboante 9.99 corso a fine giugno a Madrid e molti si aspettavano uno show incredibile anche a Berlino ma purtroppo in pista non si è visto il ragazzo magico che aveva riscritto la storia nella capitale spagnola diventando il primo ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : i prospetti da medaglia dell’Italia. Si punta su marcia e Tamberi - sperando in Tortu : L’Italia dell’Atletica leggera è uscita con le ossa rotte dagli Europei 2018 di Atletica leggera: escludendo gli allori conquistati nelle gare a squadre di maratona (tecnicamente poco rilevanti e inseriti nel medagliere a differenza del passato), chiudiamo la rassegna continentale con appena quattro bronzi. La nostra Nazionale torna a casa senza aver conquistato un oro (individuale), episodio che non succedeva da Stoccolma 1958: ...

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE dell’Italia. Sempre più a picco : Tortu sottotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...

Atletica - Europei 2018 : shock Italia - la 4×100 maschile viene squalificata. Tortu e compagni fuori dalla finale : La 4×100 maschile è stata squalificata in batteria agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’Italia era riuscita a ottenere il pass per l’atto conclusivo con tanta fatica ma i giudici hanno revisionato la gara e hanno escluso il nostro quartetto dalla finale: il passaggio di testimone tra Eseosa Desalu e Davide Manenti è avvenuto fuori zona. La nostra staffetta non aveva incantato in pista, era particolarmente attesa e sperava di ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ultime finali - Filippo Tortu per il riscatto con la staffetta 4×100 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale). Ultima giornata di gare all’Olympia Stadium di Berlino, si assegnano ben otto titoli e si definisce il medagliere. L’Italia per il momento ha conquistato 4 bronzi e ha un’ultima carta da spendere, quella della 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu ed Eseosa Desalu: gli azzurri proveranno a fare saltare ...

Europei Atletica - ultima giornata : Filippo Tortu torna in pista per la 4x100 : Questo il programma: Sessione mattutina , diretta su Rai Sport ed Eurosport, Ore 9.05 Maratona donne 10.00 Maratona uomini Sessione serale , diretta su Rai Due, Rai Sport ed Eurosport, 19.10 Salto ...