Atletica – Meeting di Rovereto | domani Tamberi | Crippa e tante star europee

P.S. Giorgio - Atletica : all'Ascoli Meeting 2018 è ancora l'Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti" a lasciare il segno. TUTTI i risultati - i ... : Nell'ultimo appuntamento in pista prima della pausa estiva, in questo trofeo nazionale per categorie assolute e giovanili, il sodalizio rivierasco domina le competizioni femminili e si aggiudica il ...

Atletica – Meeting di Montecarlo : quinto posto nell’alto per Tamberi - brilla la keniana Chepkoech nei 3000 siepi : Progressi per Gianmarco Tamberi, il campione europeo salta 2,27 e centra il quinto posto nella gara del ritorno sulla pedana Un record del mondo sensazionale al Meeting di Montecarlo, decima tappa della IAAF Diamond League. Nei 3000 siepi la keniana Beatrice Chepkoech demolisce il primato con 8:44.32, più di otto secondi meglio del precedente limite stabilito nel 2016 da Ruth Jebet (8:52.78). Alle sue spalle record americano per ...

Atletica - Elena Vallortigara super nel meeting di Liegi : l’azzurra trionfa nell’alto : Per l’azzurra una serata senza errori fino alla misura vincente, grazie a un ruolino immacolato anche nelle precedenti quote Un altro successo internazionale per Elena Vallortigara. La 26enne veneta dei Carabinieri si aggiudica la gara di salto in alto nel meeting della provincia di Liegi, in Belgio, con 1,91 alla prima prova. Per l’azzurra una serata senza errori fino alla misura vincente, grazie a un ruolino immacolato anche nelle ...

Atletica – Meeting Internazionale di Liegi - Elena Vallortigara domani in gara in Belgio : L’altista azzurra quest’anno è salita fino a 1,96 che attualmente vale il sesto posto delle liste mondiali ed europee stagionali Una nuova trasferta per Elena Vallortigara, attesa mercoledì 18 luglio al Meeting Internazionale della provincia di Liegi, in Belgio. L’altista azzurra quest’anno è salita fino a 1,96 che attualmente vale il sesto posto delle liste mondiali ed europee stagionali, ma anche lo stesso piazzamento in quelle italiane ...

Atletica - Meeting Lignano 2018 : Matteo Galvan torna sotto i 46” - si accende Tobe con 2.32 nell’alto. Buon Korir : Bella serata di Atletica leggera a Lignano Sabbiadoro dove si è disputata la 29esima edizione del Meeting Internazionale Sport Solidarietà. L’uomo più atteso della serata era Emmanuel Korir che infatti ha corso i 400 metri in un interessante 44.52. Nell’altra serie del giro su pista, però, si rivede un ottimo Matteo Galvan che dopo due anni torna nuovamente sotto i 46 secondi (45.75). Il vicentino non si spingeva così lontano dal ...

Atletica - 29° Meeting internazionale Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro : riecco Galvan : riecco Galvan: 45.75 a Lignano. Nel Meeting friulano il primatista italiano dei 400 scende sotto i 46 secondi dopo due anni, con lo standard di iscrizione per gli Europei. Brilla il keniano Korir in 44.52 Protagonisti i 400 metri nel 29° Meeting internazionale Sport Solidarietà di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Il crono più veloce è dell’atteso Emmanuel Korir che sfodera un giro di pista da applausi: 44.52 e record del Meeting. ...

Atletica - cast stellare nel meeting di Lignano Sabbiadoro : spicca il nome di Tyson Gay nei 100 metri : Promettono spettacolo le sfide dello sprint con i 100 metri del meeting di Lignano, in cui il nome di spicco è quello di Tyson Gay Un cast di spessore internazionale anche per l’edizione numero 29 del meeting internazionale Sport Solidarietà, mercoledì 11 luglio, a Lignano Sabbiadoro(Udine). Promettono spettacolo le sfide dello sprint con i 100 metri in cui il nome di spicco è quello di Tyson Gay, uno degli uomini più veloci di sempre. ...

Atletica – Meeting di Avila : Desirée Rossit si impone nell’alto femminile - Fassinotti super in campo maschile : L’Italia chiude con il sorriso il Meeting di Avila, Rossit vince nell’alto mentre nel triplo trionfa l’azzurra Derkach Tre successi individuali per l’Italia Team nell’incontro internazionale di salti ad Avila, contro i padroni di casa della Spagna e il Portogallo. Nel triplo l’azzurra Dariya Derkach conquista la vittoria e supera per la prima volta i 14 metri in questa stagione con 14,05 (+1.2) per raggiungere lo standard ...

Atletica - Alessia Trost impegnata ad Avila in un meeting internazionale : presenti anche Rossit e Fassinotti : Nel meeting internazionale di Avila ci saranno quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Sedici i saltatori azzurri in gara Salti azzurri ad Avila per un incontro internazionale tutto dedicato alle quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Martedì 10 luglio l’Italia Team affronta i padroni di casa della Spagna e il Portogallo, oltre a una selezione di atleti cubani presenti a livello individuale. In programma 8 gare, 4 maschili ...

Atletica – Meeting di Viersen : Tamberi non decolla : Una prestazione in chiaro scuro quella di Gianmarco Tamberi al Meeting di Viersen Giornata poco felice per Gianmarco Tamberi al Meeting di Viersen. In Germania, nella tradizionale riunione dedicata al salto in alto, il campione europeo riesce a superare soltanto la misura di ingresso a 2,12 con la prima prova. Poi il 26enne marchigiano delle Fiamme Gialle, oro mondiale indoor nel 2016, commette tre errori alla successiva quota di 2,16 ed ...

Atletica – Meeting di Guadalajara : Libania Grenot domina i 400 metri - tra gli uomini quarto Davide Re : L’atleta azzurra delle Fiamme Gialle ha dominato i 400 metri in 51.84 staccando la portoghese Catia Azevedo Terza gara e seconda vittoria individuale in Spagna nel giro di un mese per Libania Grenot. Dopo Huelva e Tarragona, la “dobla campeona de Europa”, come si sente chiamare da queste parti, ha conquistato anche il Meeting di Guadalajara. La panterita delle Fiamme Gialle ha dominato i 400 metri in 51.84 staccando la ...

Atletica - Libania Grenot e Davide Re impegnati domani nel meeting di Guadalajara : I due atleti azzurri parteciperanno nella giornata di domani al meeting di Guadalajara, andando a caccia di un risultato positivo Tornano in gara i quattrocentisti azzurri, ancora in Spagna. Giovedì 5 luglio al meeting di Guadalajara sono attesi in pista alcuni degli atleti saliti sul podio nella scorsa settimana ai Giochi del Mediterraneo. Nei 400 metri donne al via la primatista nazionale Libania Grenot (Fiamme Gialle) che nella rassegna ...

Atletica - Meeting Arcobaleno : emozioni dagli ostacoli : A Celle Ligure, nella 30esima edizione, l’azzurro Fofana 13.69 sui 110hs controvento. Nei 400hs torna Haliti con 50.67, al femminile brilla la 18enne sudafricana van der Walt in 55.42 ostacoli in primo piano nell’edizione numero 30 del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa a Celle Ligure (Savona), settima tappa stagionale del Progetto Meeting FIDAL. Sulle barriere alte dei 110hs ancora in pista l’azzurro Hassane Fofana (Fiamme Oro) che appena ...

Atletica - Filippo Tortu si prepara al Meeting internazionale di Madrid : l’azzurro in gara sui 100 : In occasione del Meeting internazionale di Madrid, Filippo Tortu correrà per la trentesima volta i 100 metri Un minuto alle 20. Alle 19.59 di venerdì 22 giugno scatterà la trentesima volta di Filippo Tortu sui 100 metri. Sarà la batteria, la prima attesissima fiammata dello sprinter azzurro al Meeting internazionale di Madrid. 76 minuti più tardi, alle 21.15, la finalissima. Vent’anni appena compiuti, Super Pippo è già diventato il secondo ...