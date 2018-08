Atletica | Filippo Tortu termina la stagione Fastidio muscolare | niente Continental Cup

Atletica - Filippo Tortu nuovo testimonial di Fastweb fino al 2020 : “onorato di essere stato scelto” : L’atleta italiano sarà il testimonial dell’azienda fino al 2020, un onore per il corridore azzurro più veloce di sempre Filippo Tortu, l’italiano più veloce di sempre, è il nuovo testimonial di Fastweb fino al 2020. Con una ‘storia di velocità’ che vede protagonista una delle punte di diamante della squadra italiana di Atletica, Fastweb inaugura la nuova campagna di comunicazione istituzionale con un nuovo ...

Atletica - Salvino Tortu : “Un papà può allenare il figlio - non capisco Tilli! Filippo tornerà sui 200 - 9.99 da migliorare sui 100” : Salvino Tortu è il papà e allenatore di Filippo, l’uomo simbolo dell’Atletica italiana dopo aver corso i 9.99 sui 100 metri. Il primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi doveva essere grande protagonista agli Europei di Berlino e invece non è andato oltre il quinto posto, palesando uno stato di forma non ottimale. Il coach ha ricevuto diverse critiche nelle ultime settimane, in particolar modo da Laurent Ottoz e ...

Atletica : Filippo Tortu'corre'con Fastweb : ... un sogno che, per il velocista italiano che ha battuto il primato appartenuto alla leggenda dello Sport Pietro Mennea, è rappresentato dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 mentre per Fastweb è connettere ...

Atletica - strada ancora lunga per Filippo Tortu. Il talento non manca - ora scelte decisive per il futuro : Filippo Tortu era uno degli uomini più attesi agli Europei 2018 di Atletica leggera, aveva ridestato l’Italia dal torpore nella Regina degli Sport, aveva riportato l’attenzione su questa disciplina dopo il roboante 9.99 corso a fine giugno a Madrid e molti si aspettavano uno show incredibile anche a Berlino ma purtroppo in pista non si è visto il ragazzo magico che aveva riscritto la storia nella capitale spagnola diventando il primo ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ultime finali - Filippo Tortu per il riscatto con la staffetta 4×100 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale). Ultima giornata di gare all’Olympia Stadium di Berlino, si assegnano ben otto titoli e si definisce il medagliere. L’Italia per il momento ha conquistato 4 bronzi e ha un’ultima carta da spendere, quella della 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu ed Eseosa Desalu: gli azzurri proveranno a fare saltare ...

Europei Atletica - ultima giornata : Filippo Tortu torna in pista per la 4x100 : Questo il programma: Sessione mattutina , diretta su Rai Sport ed Eurosport, Ore 9.05 Maratona donne 10.00 Maratona uomini Sessione serale , diretta su Rai Due, Rai Sport ed Eurosport, 19.10 Salto ...

Atletica - Europei 2018 : quando gareggia Filippo Tortu nella staffetta 4×100? Data - programma - orari e tv : L’Italia vuole sognare in grande con la staffetta 4×100 maschile agli Europei 2018 di Atletica leggera, gli azzurri cercheranno di lottare per conquistare una medaglia: servirà una vera e propria impresa da parte del nostro quartetto che ha comunque le carte in regola per provarci contro Gran Bretagna, Francia e le altre potenze. Ci affideremo ovviamente a Filippo Tortu, desideroso di riscatto dopo il quinto posto nella prova ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna in grande con la 4×100. Parlano i 7 azzurri - Filippo Tortu : “La gara dell’anno” : Domenica 12 agosto si concluderanno gli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata prevede anche la disputa delle staffette 4×100 metri e l’Italia nutre delle ambizioni con il quartetto maschile che potrebbe dire la sua anche in ottica medaglie. Possiamo infatti contare su Filippo Tortu (quinto sui 100 metri, 9.99 di personale), Fausto Desalu (sesto sui 200, 20.13 proprio in finale), Marcell Jacobs (10.08 qualche mese ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi rimprovero nulla. Gli altri quattro sono andati più forte di me” : Parlare di delusione non è esagerato. Filippo Tortu, uno degli atleti azzurri più attesi agli Europei 2018 di Atletica leggera a Berlino (Germania), non è riuscito ad agguantare la tanto agognata medaglia sui 100 metri C’erano attese e speranze su quello che avrebbe potuto fare il brianzolo nella gara regina. Purtroppo l’esito non è stato quello che ci si augurava. Un quinto posto deludente, visto quale era stato l’avvicinamento di ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu e la rincorsa sfumata. Perché non ha vinto la medaglia? La delusione sui 100 metri : Era l’uomo più atteso del giorno nell’universo sportivo alle nostre latitudini, era il ragazzo attorno alle quali si avvolgevano i sogni di vincere una medaglia sui 100 metri agli Europei 2018, era la nostra punta di diamante chiamata a riportarsi sul podio della specialità regina ma purtroppo tutto è naufragato con un deludente quinto posto. Oggi Filippo Tortu non ha corso sui livelli a cui ci aveva abituato negli ultimi mesi, ...

Atletica - Europei 2018 – Filippo Tortu : “Era la gara dell’anno - sono deluso. La mia prima batosta - era importante vincere” : Filippo Tortu non è riuscito ad agguantare la tanto agognata medaglia sui 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno al brianzolo che però si è dovuto accontentare del quinto posto, un risultato deludente considerando le aspettative della vigilia. Il primo italiano capace di scendere sotto il muro dei 10” nella distanza regina oggi si è fermato a 10.08, un tempo troppo alto per poter sperare di ...

Atletica - Europei 2018 : delusione Filippo Tortu - quinto sui 100 metri. Niente gloria - vince Hughes su Prescod : Non arriva la magia di Filippo Tortu che lascia amareggiato l’Olympiad Stadium di Berlino. C’era grande attesa attorno al nostro fenomeno, ormai diventato il volto simbolo dell’Atletica italiana, ma agli Europei non è andato oltre il quinto posto nella finale dei 100 metri. Tutti si attendevano uno show da parte del 20enne, soprattutto dopo il roboante 9.99 corso qualche settimana fa a Madrid, ma il primo italiano nella storia ...