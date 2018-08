Atlantia | Cda contrattacca su revoca concessione e danni da continue dichiarazioni

Atlantia : il cda avvia verifiche sull’impatto della lettera del Governo su revoca concessione : Verifica dell'impatto della lettera del Governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti. Sono le decisioni assunte al termine del cda straordinario di Atlantia convocato per esaminare il dossier e le conseguenze del crollo del ponte sull'A10 a Genova...

Autostrade - iniziato CdA Atlantia. Spunta ipotesi intervento CDP : L'ipotesi di intervento di CDP però non sarebbe affatto gradita al Ministro dell'Economia Giovanni Tria e sarebbe già stata bollata come "senza fondamento" dal Ministero di Via XX Settembre, che ...

Piazza Affari allunga con Btp sotto 3%. Atlantia sale e aspetta cda : Il risveglio delle banche, grazie al recupero dei titoli di Stato italiani, spinge Piazza Affari che sale di oltre un punto percentuale ed è nettamente la migliore del mercato azionario europeo. Euro sopra 1,15 dollari....

Autostrade e Atlantia - doppio cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Atlantia recupera in attesa cda Autostrada. Euro sopra 1 - 15 dollari : Le Borse Europee aprono la seduta in contenuto rialzo: l'attesa per gli sviluppi dei colloqui Stati Uniti-Cina sui temi commerciali e la chiusura positiva di Wall Street danno supporto ai listini ma un freno è costituito dal netto rafforzamento dell'Euro. Riflettori sul board della concessionaria autostradale. Bene Saipem grazie a nuovi contratti....

Oggi Cda Autostrade e domani Atlantia : 7.00 I consigli di amministrazione di Autostrade per l'Italia e Atlantia,in merito al crollo di una sezione del ponte Morandi a Genova, si terranno rispettivamente Oggi e domani alle 11. Lo rende noto un comunicato congiunto di Atlantia e Autostrade. Al centro dei Cda le misure di sostegno: "affrontare i disagi causati dal crollo, attraverso la messa in opera delle iniziative già intraprese a favore delle famiglie e del territorio colpito che ...