Atalanta | l’Europa League si avvicina Nerazzurri in discesa con il Copenaghen | a 1 45 su

Atalanta - Gomez contento : “siamo partiti bene grazie all’Europa” : “Ci mancava questo stadio, visto che in Europa dobbiamo giocare a Reggio Emilia. Ora siamo molto contenti, la stagione è cominciata nel migliore dei modi”. Così ‘Papu’ Gomez, subito dopo la fine di Atalanta-Frosinone, in cui l’argentino ha segnato una doppietta. “Negli ultimi anni all’inizio avevamo fatto fatica – dice – ma ora avendo fatto i preliminari in Coppa siamo già rodati. Sono ...