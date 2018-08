Atalanta | Gasperini | Momento decisivo | qualificazione obiettivo principale

Atalanta - Gasperini allo scoperto sul caso Cornelius : L’Atalanta si prepara per la gara di Europa League contro il Copenaghen, negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Cornelius, le dichiarazioni dell’agente hanno fatto discutere. Ecco la risposta di Gasperini: “Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po’ rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi ...

Atalanta - Gasperini : 'Nessun tormentone Barrow-Zapata' : 'Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone'. Alla vigilia del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema della scelta della ...

Atalanta - Gasperini : "Vogliamo i gironi - siamo pronti" : Il tecnico alla vigilia del Copenaghen: "Sarà una qualificazione combattuta ma sono sereno. Pasalic ha grandi qualità,Gomez è in condizioni straordinarie"

Europa League Atalanta - Gasperini : «Sarà una qualificazione combattuta» : REGGIO EMILIA - "Tra Barrow e Zapata non può esserci un tormentone" . Alla vigilia del playoff di andata di Europa League al Mapei Stadium contro il Copenaghen, Gian Piero Gasperini affronta il tema ...

Atalanta-Copenaghen - la conferenza di Gasperini e Freuler LIVE : Dopo l'esordio perfetto in campionato, con il poker sul Frosinone, l'Atalanta si prepara ad affrontare l'ultimo turno preliminare di Europa League. Una doppia sfida impegnativa, contro un avversario ...

DIRETTA/ Atalanta-Frosinone (risultato finale 4-0) : Papu Gomez show - Gasperini "è il nostro Cristiano Ronaldo" : DIRETTA Atalanta Frosinone, streaming video e tv: risultato finale 4-0, Papu Gomez show. Gasperini: "E' il nostro Cristiano Ronaldo, ora testa all'Europa League"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:22:00 GMT)

Gasperini - l’obiettivo è alzare l’asticella : l’Atalanta è pronta per qualcosa di più importante : E’ andata in archivio la prima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il successo dell’Atalanta contro il Frosinone. La squadra di Gasperini continua a regalare spettacolo, dopo l’Europa League i nerazzurri si confermano anche in campionato e volano in testa alla classifica per la differenza reti. Il Frosinone ci prova ma non è incisivo in fase offensiva, l’Atalanta chiude i conti con le reti di Papu ...

Atalanta - Gasperini al settimo cielo : “Gomez è il nostro CR7” : Super Atalanta nella gara che ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A, successo contro il Frosinone. Al termine del match ecco le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport: “Sta andando anche oltre le mie previsioni. Abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato. Gli impegni sono veramente tanti, ci manca la cosa più importante, ovvero raggiungere i gironi di Europa League. I due giovedì che arriveranno saranno ...

L’Atalanta è una macchina di vittorie - esordio boom anche in campionato : Frosinone da rivedere - la squadra di Gasperini incanta [FOTO e VIDEO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Atalanta-Frosinone 0-0 LIVE : Gasperini prova a convincere anche in campionato : Atalanta-Frosinone – Si conclude la prima giornata valida per il campionato di Serie A, Atalanta e Frosinone pronti a regalare spettacolo. Inizio importante per la squadra di Gasperini, grande protagonista in Europa League, nonostante qualche critica di mercato la squadra può considerarsi super competitiva. Il Frosinone dopo la promozione spera di raggiungere la salvezza. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; ...

LIVE Atalanta-Frosinone - Serie A in DIRETTA : gli uomini di Gasperini all’esordio pensando all’Europa : Buonasera agli appassionati di calcio: questa sera la DIRETTA LIVE di OASport vi offre la prima giornata della Serie A di calcio. Aggiornamenti minuto per minuto dai quattro campi interessati dalle sfide odierne, ovvero Bologna-SPAL, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter. Sicuramente i fari saranno puntati sul terreno di gioco di Reggio Emilia, dove l’Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli di ieri, in ...

Atalanta-Frosinone - Gasperini : 'Attenzione e umiltà - voglio i tre punti' : Partire al meglio per invertire una rotta negativa che ha visto l'Atalanta sempre sconfitta all'esordio in Serie A negli ultimi tre anni. Un solo obiettivo per Gian Piero Gasperini, che questa volta ...

Atalanta News; Gasperini : ”Sarebbe importante partire bene” : Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Serie A con il Frosinone. L’elenco completo dei convocati. Vigilia di esordio in campionato per l’Atalanta, impegnata domani alle 20.30 contro il Frosinone. Il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha parlato così in conferenza stampa: Esordio? Inizia il campionato e la prima partita è sempre ...

Calciomercato Atalanta - chi è Emiliano Rigoni : il nuovo esterno offensivo di Gasperini : Miglior salame di colonia al mondo e l'unico champagne cordobense che si possa definire tale. Brio e prelibatezza, un po' come il giovane Rigoni, classe 1993 e capace di far stropicciare gli occhi ai ...