Atalanta | Gasperini allo scoperto sul caso Cornelius

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L’si prepara per la gara di Europa League contro il Copenaghen, negli ultimi giorni ha tenuto banco il, le dichiarazioni dell’agente hanno fatto discutere. Ecco la risposta di: “Ho un ottimo rapporto con lui, è un ragazzo straordinario, con me si è sempre comportato bene. Sono un po’ rammaricato e dispiaciuto, cerco di lavorare con lo staff di far rendere al meglio i calciatori. Mi dispiace essere tirato in b, non conosco il suo procuratore, perché il calciatore vuole andare via… qualcuno parla a mio nome, in modo sbagliato. Auguro e spero che possa fare bene”. Su Pasalic. “Ha grande qualità, non è unche sia del Chelsea e che l’abbia prestato, giovanissimo, in squadre di grandissimo valore. Credo che qui a Bergamo possa trovare le condizioni migliori, come altri, per evolvere come ...