Atalanta-Copenhagen streaming | ecco dove guardare la diretta della partita

(Di mercoledì 22 agosto 2018)– Si gioca un turno molto importante valido per l'Europa League, in campo l'dell'allenatore Gasperini che ha intenzione di confermarsi dopo l'ultima strepitosa stagione. Nel match di Europa League si affronterannoin una gara molto importante. Lasarà trasmessa inTV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l'applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match.