AstroSamantha a Kourou per il lancio del satellite Esa Aeolus

(Di mercoledì 22 agosto 2018) C’è anche l’astronauta italiana dell’Esa, Samantha Cristoforetti allo Spazioporto di, in Guyana francese, per assistere aldel razzo italiano Vega con a bordo la sonda Esa “”, destinata a studiare i venti nella parte alta dell’atmosfera per fornire previsioni del tempo più accurate. Dopo il rinvio di 24 ore a causa delle condizioni meteo non favorevoli lungo la traiettoria di volo, il centro di controllo diha dato luce verde per ilche dovrebbe avvenire alle 23.20 (ora italiana) del 22 agosto 2018. Presenti in Guyana francese, tra gli altri, anche Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e Giulio Ranzo, Ad di Avio, l’azienda di Colleferro (Roma) che costruisce il razzo Vega, accompagnato da Francesco De Pasquale. L'articoloper ildelEsa ...