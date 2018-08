Asti | tragedia in piscina | annega per salvare l' amico che non sa nuotare Ultime notizie

Asti - tragedia in piscina : Marco annega a 21 anni e la sua amica Ilaria muore cercando di salvarlo : Marco Lipari, 21 anni, è annegato nella piscina di una villa di amici a Castelnuovo Don Bosco dopo essersi tuffato pur non sapendo nuotare. La sua amica, Ilaria Abele, di 19 anni, ha cercato di salvarlo ma è stata trascinata sott'acqua ed è morta poco dopo in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire la dinamica della tragedia.Continua a leggere