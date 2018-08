Asti | 21enne si tuffa e annega in piscina | amica muore per salvarlo Ultime notizie

Asti - muoiono in piscina un 21enne e l'amica corsa a salvarlo/ Amici sotto shock - si indaga sulla dinamica : Castelnuovo don Bosco, 21enne muore annegato in piscina . Ultime notizie Asti , Marco Lipari non sapeva nuotare: grave l'amica che ha tentato di salvarlo (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Asti - 21enne annega in piscina. L'amica prova a salvarlo ma viene trascinata sott'acqua e muore : Una tragedia davanti agli occhi degli amici. Anzi, una doppia tragedia. Nell'Astigiano, precisamente in una villa di Castelnuovo Don Bosco, Marco Lipari, un giovane di 21 anni, si butta in piscina pur non sapendo nuotare. L'amica, Ilaria Adele di 19 anni, si tuffa per salvarlo, ma viene trascinata sott'acqua: morirà poche ore dopo all'ospedale Molinette di Torino.Secondo le prime ricostruzioni, Marco si è tuffato in acqua pensando che il livello ...