Asti | 21enne annega in piscina L' amica prova a salvarlo ma viene trascinata sott' acqua e

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Una tragedia davanti agli occhi degli amici. Anzi, una doppia tragedia. Nell'giano, precisamente in una villa di Castelnuovo Don Bosco, Marco Lipari, un giovane di 21 anni, si butta inpur non sapendo nuotare. L', Ilaria Adele di 19 anni, si tuffa per, ma: morirà poche ore dopo all'ospedale Molinette di Torino.Secondo le prime ricostruzioni, Marco si è tuffato inpensando che il livello dellafosse basso. A quel punto ha iniziato ad annaspare e Ilaria è andata per. Purtroppo però è stata, ha perso i sensi e non è riuscita a risalire. I medici giunti sul posto sono riusciti a rianimarla, ma poche ore dopo è morta.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco che hanno ascoltato le testimonianze degli amici che hanno assistito alla doppia tragedia.