Asia Argento | su «Tmz» le foto egli sms che proverebbero gli incontri con Bennett | «Sì

Dario Argento : "Le accuse contro mia figlia Asia? Potrebbe essere un complotto" : Evasivo e visibilmente confuso è apparso Dario Argento ai microfoni del Corriere della Sera, ai cui microfoni ha rilasciato una breve intervista a due giorni dallo scandalo che ha travolto la figlia Asia, accusata di molestie sessuali nei riguardi di un giovane attore americano, Jimmy Bennett, all'epoca dei fatti appena diciassettenne.Il regista, scosso anche dalla recente frattura di un braccio, ha rivelato alla giornalista Chiara ...

Il selfie a letto con Bennett e gli sms tra Bourdain e Asia Argento : “Liberiamo di quest’anima torturata che vuole spillarti soldi” : Uno scambio di sms con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno, smentirebbe quanto sostenuto da Asia Argento, ovvero di non aver avuto alcun tipo di relazione sessuale con l’attore Jimmy Bennett....

Tmz su Asia Argento e gli sms di Anthony Bourdain : «Paghiamo Jimmy Bennett - ci togliamo una seccatura» : Non un risarcimento, ma un modo per "evitare una seccatura" e anche "per aiutare una persona". La somma, vicina ai 380mila dollari, che sarebbe stata versata da Asia Argento...

Asia Argento - l'sms privatissimo al suo ex che la sputtana : 'Lui era sopra di me - poi...' : Ci sarebbe tutto il coinvolgimento dell'ex fidanzato di Asia Argento , lo chef Anthony Bourdain , nel caso che ha coinvolto l'attrice con Jimmy Bannett , che secondo il New York Times sarebbe stato ...

Asia Argento - le foto e i messaggi che proverebbero gli incontri con Bennett : «Sì - ho fatto sesso con lui» : Si è difesa sostenendo di non aver fatto sesso con lui. Ma il sito americano «Tmz» pubblica i messaggi che proverebbero il contrario. Asia Argento e Jimmy Bennett, lo scandalo sessuale che tiene banco ...

Asia Argento - le foto e i messaggi che provano gli incontri con Bennett : «Sì - ho fatto sesso con lui» : Si è difesa sostenendo di non aver fatto sesso con lui. Ma il sito americano «Tmz» pubblica i messaggi che provocano, in modo inequivocabile, il contrario. Asia Argento e Jimmy Bennett, lo scandalo ...

Asia Argento - gli sms di Anthony Bourdain : «Paghiamo Jimmy Bennett - ci togliamo una seccatura» : La somma, vicina ai 380mila dollari, che sarebbe stata versata da Asia Argento al giovane Jimmy Bennett per evitare che la relazione tra i due attori diventasse di dominio pubblico, potrebbe essere...

Asia Argento e gli sms di Anthony Bourdain : «Paghiamo Bennett - una seccatura» : Dal #MeToo al #YouToo è stato un attimo per Asia Argento, passata da grande accusatrice di Harvey Weinstein, per via delle molestie di cui sarebbe stata vittima insieme ad altre donne famose nel corso degli ultimi anni, ad accusata a sua volta di aver costretto a un rapporto sessuale Jimmy Bennett, che nel 2004 aveva interpretato il ruolo di suo figlio nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, diretto dalla stessa Asia. All’epoca ...

Asia Argento - Tmz rivela gli sms con Anthony Bourdain : “Liberiamoci di questa seccatura - vuole solo spillarti denaro”. Il padre Dario : “Complotto” : “Ero congelata. Lui era sopra di me. Poi mi ha detto che ero stata la sua fantAsia sessuale da quando aveva 12 anni”. Scriveva così Asia Argento in un sms privato indirizzato allo chef Anthony Bourdain, il suo fidanzato morto suicida lo scorso giugno. “Non stai pagando il suo silenzio. solo la libertà da una seccatura. È per aiutare un povero stupido tormentato a rimettere la propria vita assieme” le rispondeva lui. ...

Asia Argento vittima del suo 'terrore'. Ora MeToo cambierà : La 'gogna' mediatica Chi scrive ha sempre odiato i giustizialisti e i processi sommari, credendo fermamente che in un paese civile, in un mondo civile, le prove servono per dimostrare la colpevolezza,...

"Bennett? Lui era sopra di me" Tutti gli sms di Asia Argento : A far luce sul caso Asia Argento arrivano gli sms che l'attrice avrebbe scambiato con il suo compagno Anthony Bourdain (scomparso lo scorso giugno) proprio sul suo rapporto con l'attore Jimmy Bennet. A pubblicare i messaggini è Tmz che riporta il testo delle conversazioni tra la Argento e Bourdain. "Non stai pagando il suo silenzio. Solo la libertà da una seccatura. E per aiutare un povero stupido tormentato a rimettere la propria vita assieme", ...

Ora Argento difende la figlia Asia : "È un complotto contro di lei" : Dario Argento si dice un "po' scosso", sarà per la bufera che sferza contro la figlia Asia, o forse - come racconta al Corriere della Sera - perché "mi sono appena rotto un braccio".La teoria del complottoResta il fatto che le polemiche contro l'attrice non si fermano e le accuse lanciate dal New York Times sembrano rafforzate dopo la pubblicazione di diversi messaggi tra Asia e il defunto compagno Antony Bourdain in cui si parla si una ...

Asia Argento : il New York Times conferma le accuse. Ecco cosa ha dichiarato… : La portavoce del quotidiano americano:”Asia Argento ha quattro giorni per contattarci”. 6Il New York Times ha confermato i contenuti dell’articolo riguardante Asia Argento, “fiducioso dell’accuratezza del lavoro giornalistico basato su documenti verificati e molteplici fonti“. Lo ha dichiarato all’agenzia Ansa una portavoce del quotidiano d’Oltreoceano. La portavoce ha sottolineato che ...

'Non comprerò il suo silenzio' - gli sms tra Asia Argento ed Anthony Bourdain su Jimmy Bennett : Asia Argento è l'italiana che con maggior forza ha denunciato le molestie sessuali nel mondo del cinema, parlando pubblicamente delle violenze subite dal produttore cinematografico Harvey Weinstein a ...