Asia Argento | spuntano gli Sms che confermerebbero le molestie a Bennett

Asia Argento - il sito Tmz pubblica il selfie dell'attrice a letto con Jimmy Bennett : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

Asia Argento smentita dai selfie : è a letto con il diciassettenne Bennett : 'Non ho mai fatto sesso con lui'. Però, nell'affaire dei 380.000 dollari che Asia Argento avrebbe pagato a Jimmy Bennett dopo molestie subite dall'attore quando aveva 17 anni, salta fuori il selfie ...

Asia Argento a letto con il diciassettenne Bennett - foto - : 'Non ho mai fatto sesso con lui'. Però, nell'affaire dei 380.000 dollari che Asia Argento avrebbe pagato a Jimmy Bennett dopo molestie subite dall'attore quando aveva 17 anni, salta fuori il selfie ...

Asia Argento - TMZ PUBBLICA SMS : "HO FATTO SESSO CON JIMMY BENNETT"/ A un amico : "non sapevo fosse minorenne" : ASIA ARGENTO: “Non ho violentato JIMMY Bennett”. L'attrice smentisce l'articolo del New York Times sulle presunte molestie sessuali: “Sono scioccata, è una persecuzione”. Le ultime notizie(PUBBLICAto il Wed, 22 Aug 2018 12:36:00 GMT)

Asia Argento - Tmz pubblica presunti sms : 12.52 Nuove rivelazioni sul caso di Asia Argento e Jimmy Bennet. Il sito di Tmz pubblica un presunto scambio di sms tra l'attrice e un suo amico,in cui lei ammetterebbe di aver fatto sesso con l' attore, allora minorenne. "Il ragazzino arrapato mi è saltato addosso. Ho fatto sesso con lui,non sapevo fosse minorenne",scrive Argento all' amico. Tmz pubblica anche un biglietto: "Ti amo con tutto il cuore.Jimmy".E lei dice:"Mi ha scritto questo.Mi ...

Asia Argento - spunta la foto a letto con Jimmy Bennett : Il caso Asia Argento - Jimmy Bennett accende la stampa USA. Dopo l'articolo del New York Times e la replica dell'attrice, arrivano le indiscrezioni di TMZ che pubblica la foto di Asia Argento e Jimmy Bennett a letto insieme, e a petto nudo, di cui aveva già parlato anche il NYT e di cui la Argento non ha fatto menzione nella sua nota. TMZ inoltre pubblica alcuni sms tra la Argento e un amico, al quale l'attrice rivela di non sapere che il ...

Asia Argento e Jimmy Bennett - nuovi sms e selfie a letto : «Abbiamo fatto sesso - non sapevo fosse minorenne» : Non c'è solo lo scambio di messaggi con Anthony Bourdain a confermare l'incontro sessuale tra Asia Argento e il giovane attore Jimmy Bennett, all'epoca dei fatti minorenne....

Asia Argento : TMZ pubblica foto e sms con Jimmy Bennett : Asia Argento è di nuovo al centro dell’accanimento della stampa mondiale. TMZ ha deciso di rispondere alla sua dichiarazione pubblicando alcune foto e sms che l’attrice si sarebbe scambiata con Anthony Bourdain in merito all’affaire Jimmy Bennett. Asia Argento ha già dato la sua versione dei fatti, rivelando come in realtà Jimmy Bennett l’avrebbe perseguitata per anni e richiesto soldi. TMZ invece ha un’altra ...

Spuntano il selfie e gli sms di Asia Argento e Anthony Bourdain su Jimmy Bennett : X Factor 12 sempre più a rischio? : Dopo le rivelazioni del New York Times e la nota con cui l'attrice si difende dalle accuse di aver molestato sessualmente un minorenne, Spuntano gli sms di Asia Argento e Anthony Bourdain sul caso Jimmy Bennett: a pubblicare il contenuto di conversazioni private tra l'attrice e il defunto chef americano, suo compagno fino al suicidio dello scorso giugno, è il portale statunitense TMZ, specializzato in gossip e sensazionalismo. Sul sito sono ...

Il selfie a letto con Bennett e gli sms tra Asia Argento e un amico : “Ho fatto sesso con Jimmy” : Uno scambio di sms con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno, smentirebbe quanto sostenuto da Asia Argento, ovvero di non aver avuto alcun tipo di relazione sessuale con l’attore Jimmy Bennett....

I messaggi dell’ex compagno di Asia Argento su Bennet : «Un’offerta per aiutare un’anima torturata» : Ma i messaggi smentirebbero l’attrice: «Lui era sopra di me. Poi mi ha detto che ero stata la sua fantAsia sessuale da quando aveva 12 anni»

Il selfie a letto con Bennett e gli sms tra Bourdain e Asia Argento : “Liberiamoci di quest’anima torturata che vuole spillarti soldi” : Uno scambio di sms con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno, smentirebbe quanto sostenuto da Asia Argento, ovvero di non aver avuto alcun tipo di relazione sessuale con l’attore Jimmy Bennett....

Spuntano gli sms di Asia Argento e Anthony Bourdain su Jimmy Bennett : X Factor 12 sempre più a rischio? : Dopo le rivelazioni del New York Times e la nota con cui l'attrice si difende dalle accuse di aver molestato sessualmente un minorenne, Spuntano gli sms di Asia Argento e Anthony Bourdain sul caso Jimmy Bennett: a pubblicare il contenuto di conversazioni private tra l'attrice e il defunto chef americano, suo compagno fino al suicidio dello scorso giugno, è il portale statunitense TMZ, specializzato in gossip e sensazionalismo. Sul sito sono ...

Il selfie a letto con Bennett e gli sms tra Bourdain e Asia Argento : "Liberiamo di quest'anima torturata che vuole spillarti soldi" : Uno scambio di sms con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno, smentirebbe quanto sostenuto da Asia Argento, ovvero di non aver avuto alcun tipo di relazione sessuale con l'...