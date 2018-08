Asia Argento e gli sms a un amico Lei | «Sesso con Jimmy» Bourdain | «Vuole solo soldi»

Asia Argento - la cacciatrice di streghe che finisce bruciata dal suo stesso fuoco : Solo che ormai sono saltati i confini tra ciò che è spettacolo e ciò che non lo è, tra ciò che è spettacolo e ciò che è politica. Come scrisse il filosofo Guy Debord, nei suoi Commentari alla Società ...

Jimmy Bennett risponde ad Asia Argento : “Mi vergognavo e avevo paura” : Jimmy Bennett fa finalmente sentire la sua voce in seguito alle accuse lanciate contro Asia Argento. A poche ore di distanza dalla decisione di TMZ di diffondere alcuni sms che comprometterebbero l’attrice, il giovane 22enne ha deciso di rilasciare qualche dichiarazione alla stampa americana. Jimmy Bennett conferma le accuse e rivela di contro di non aver voluto parlare prima per paura delle conseguenze. Per questo ha deciso di gestire ...

Asia Argento accusata di molestie - Dacia Maraini : «Se ha sbagliato dica la verità» : La scrittrice Dacia Maraini, 81 anni, madre nobile del femminismo italiano, dice la sua sulla vicenda che sta infiammando il mondo intero e rischia di dinamitare il movimento Mee Too, nato all'...

Asia Argento accusata di molestie - Dacia Maraini : 'Se ha sbagliato dica la verità' : 'Per istinto sarei portata a credere ad Asia Argento. Ma se ha sbagliato, facendo sesso con un minorenne, deve dire la verità anche a costo di rimetterci'. La scrittrice Dacia Maraini, 81 anni, madre ...

Asia Argento : io sedotto Jimmy Bennet? Vi dico la verità! : Asia Argento rischia di essere espulsa da X Factor per le accuse di molestie, mosse da parte di Jimmy Bennet? L’artista rompe il silenzio e svela una verità inquietante. Sentite come si difende la figlia del regista Dario! Asia Argento in questi giorni è stata accusata di molestie sessuali ai danni di un minorenne, il giovane Jimmy Bennett. A dare la sconvolgente notizia, è stato il quotidiano “New York Time” che ha riportato ...

Asia Argento - spuntano selfie e sms : «Ho fatto sesso con Jimmy - lui era infatuato» : Un selfie sdraiata a letto con Jimmy Bennett conditi da recentissimi sms con un amico gettano ombre sulle affermazioni di Asia Argento di non aver mai fatto sesso con il giovane, all'epoca ancora...

Asia Argento - spuntano selfie e sms : 'Ho fatto sesso con Jimmy - lui era infatuato' : Nello scambio di sms, in parte reso noto ieri da TMZ ma attribuito a una conversazione dell'attrice con Bourdain, gli interlocutori discutono sull'età del consenso: 'In quasi tutti i paesi del mondo ...

Asia Argento - su «Tmz» le foto egli sms : «Sì - ho fatto sesso con Jimmy Bennett» : Il sito americano «Tmz» pubblica una foto dei due, insieme, a letto. E i messaggi di Asia a un amico, in cui confermerebbe di aver avuto rapporti sessuali con l'attore

Asia Argento-Jimmy Bennett : l’attrice nega tutto - ma gli sms confermano i rapporti sessuali : Asia Argento nella bufera: dopo il diniego dell’attrice degli abusi sessuali su Jimmy Bennett, spunta la prova che potrebbe incastrarla Asia Argento nella bufera dopo la rivelazione del “New York Times“. Il giornale americano ha svelato il pagamento di 380 mila dollari da parte dell’ex compagno dell’attrice, per risarcire Jimmy Bennett, il ragazzo che avrebbe subito violenze sessuali dalla figlia di Dario ...

Asia Argento e i suoi sms : 'Bennett? Lui era sopra di me' : Asia Argento è stata recentemente accusata di violenze sessuali ai danni di un minore, l'attore americano Jimmy Bennett, che ha avanzato una richiesta di indennizzo per evitare un processo penale. Il New York Times ha portato alla luce questa vicenda che, tramite i legali delle controparti, si protraeva gia' da diversi mesi. Nelle ultime ore, sono stati pubblicati alcuni sms che l'attrice italiana si sarebbe scambiata con l'ex compagno Bourdain, ...

Asia Argento - su "Tmz" gli sms a un amico : "Ho fatto sesso con lui" | E spunta la foto a letto con Bennett : Il sito americano ha pubblicato una foto dell'attrice e di Bennett a letto insieme e alcuni messaggi che smentiscono le ultime dichiarazioni dell'attrice: "Abbiamo fatto sesso, non sapevo fosse minorenne".

