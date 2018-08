Asia Argento | dopo gli sms spuntano le foto dell' attrice a letto con Jimmy Bennet | Tmz la

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...

Asia Argento si difende : “Nego e respingo l’articolo del New York Times” : Asia Argento ha deciso di rompere il silenzio. Ecco le parole pronunciate in merito alle accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett Dopo giorni di pesanti accuse, vere o presunte, Asia Argento ha deciso finalmente di rompere il silenzio. L’attrice e regista, figlia del maestro del brivido, ha replicato all’articolo pubblicato alcuni giorni fa dal New York Times. Ecco le parole dell’attrice. Asia Argento: “Nego e ...

Il sito scandalistico TMZ ha pubblicato messaggi privati attribuiti ad Asia Argento sulla sua relazione con Jimmy Bennett : Il sito scandalistico americano TMZ ha pubblicato messaggi privati di Asia Argento sulla sua relazione con Jimmy Bennett, l’attore statunitense che Argento ha pagato dopo che lui le aveva chiesto un risarcimento per averlo aggredito sessualmente quando aveva 17 anni, The post Il sito scandalistico TMZ ha pubblicato messaggi privati attribuiti ad Asia Argento sulla sua relazione con Jimmy Bennett appeared first on Il Post.

"Pagalo - è uno stupido" - gli sms di Bourdain ad Asia Argento per liberarsi di Bennett : L'attrice si difende dalle accuse di molestie sessuali e tira in ballo il compagno, morto suicida a giugno. Sarebbe stato...

Asia Argento : spuntano gli Sms che confermerebbero le molestie a Bennett : Il New York Times ha confermato i contenuti dell'articolo riguardante Asia Argento, "fiducioso dell'accuratezza del lavoro giornalistico basato su documenti verificati e molteplici fonti". Lo ha dichiarato all'agenzia Ansa una portavoce del quotidiano d'Oltreoceano. La portavoce ha sottolineato che "la Argento, il suo avvocato e il suo agente sono stati ripetutamente contattati e hanno avuto quattro giorni per replicare alla storia uscita ...

Asia Argento - TMZ PUBBLICA SMS : "HO FATTO SESSO CON JIMMY BENNETT"/ A un amico : "non sapevo fosse minorenne" : ASIA ARGENTO: “Non ho violentato JIMMY Bennett”. L'attrice smentisce l'articolo del New York Times sulle presunte molestie sessuali: “Sono scioccata, è una persecuzione”. Le ultime notizie(PUBBLICAto il Wed, 22 Aug 2018 12:36:00 GMT)

Asia Argento e Jimmy Bennett - nuovi sms e selfie a letto : «Abbiamo fatto sesso - non sapevo fosse minorenne» : Non c'è solo lo scambio di messaggi con Anthony Bourdain a confermare l'incontro sessuale tra Asia Argento e il giovane attore Jimmy Bennett, all'epoca dei fatti minorenne....