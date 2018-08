Asia Argento ad un amico | «Ho fatto sesso con Jimmy Non sapevo fosse minorenne»

Asia Argento - Tmz pubblica sms : «Ho fatto sesso con Jimmy». Legale di Bennett contro l'attrice : Tmz pubblica un selfie dei due sdraiati su quello che sembra un letto scrivendo che si tratta di uno di una serie di 4 scatti realizzati nel 2013 in una stanza di un hotel a Marina del Rey. Grande...

Solo chi ha smarrito il senso della realtà può porre Asia Argento sullo stesso piano di Harvey Weinstein : ... possiamo dunque concordare che la donna è caratterizzata da una vulnerabilità creaturale che non rende possibile l'affermazione secondo cui nel mondo reale, che non è il mondo morale o legale, le ...

Asia Argento testimonial di Me Too? È come un macellaio testimonial degli animalisti : ... e non famose, che quotidianamente devono affrontare violenze, discriminazioni e umiliazioni, senza i privilegi, i guadagni e la promiscuità opportunistica propri del mondo dello spettacolo. Questo a ...

Asia Argento : spuntano gli sms e una foto a letto con Jimmy Bennett : Il caso Asia Argento - Jimmy Bennett accende la stampa USA. Dopo l'articolo del New York Times e la replica dell'attrice, arrivano le indiscrezioni di TMZ che pubblica la foto di Asia Argento e Jimmy Bennett a letto insieme, e a petto nudo, di cui aveva già parlato anche il NYT e di cui la Argento non ha fatto menzione nella sua nota. TMZ inoltre pubblica alcuni sms tra la Argento e un amico, al quale l'attrice rivela di non sapere che il ...

Foto Asia Argento – Jimmy Bennett a letto insieme : La Foto dei due a letto, sembra mostrare una profonda intimità La Foto tanto menzionata è stata resa pubblica da TMZ.com, la Foto mostra i due a letto insieme, ma non è soltanto la Foto ad essere pubblicata, anche degli sms privati di Asia, che puoi leggere cliccando qui. Intanto Asia Argento rischia la squalifica come giudice da XFactor, come si può leggere dalla nota ufficiale del programma, clicca per leggere la nota ufficiale. CLICCA PER ...

Ci sono delle foto che mettono nei guai Asia Argento : (Askanews) - Il sito americano Tmz ha pubblicato una foto che mostra Asia Argento a letto con Jimmy Bennett, la prova che i due avrebbero avuto una relazione sessuale. Le foto smontano la linea difensiva dell'attrice italiana. Secondo Asia Argento, i soldi versati all'attore sarebbero stati un modo

Scandalo Asia Argento – Jimmy Bennett - ecco gli SMS e la foto dei due a letto : Lo Scandalo esploso tra Asia Argento e Jimmy Bennet continua escono nuovi dettagli Asia Argento ha rotto il silenzio ed ha deciso di dire la sua verità sullo Scandalo che l’ha travolta. (leggi la notizia dello Scandalo cliccando qui) “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai ...

Gli sms di Asia Argento : «Ho fatto sesso con Jimmy - non sapevo fosse minorenne» : È Asia contro Asia. Quella che in un comunicato ufficiale nega categoricamente di aver mai fatto sesso con Jimmy Bennett. E quella che, in uno scambio di messaggi diffuso dal sito Tmz, dice che sì, «ho fatto sesso con lui, ma non sapevo fosse minorenne». Due giorni dopo la notizia diffusa dal New York Times secondo cui la Argento avrebbe pagato l’ex attore che la voleva accusare di molestie, è il sito di gossip americano a pubblicare due ...

Asia Argento e Jimmy Bennett - nuovi sms e selfie a letto : «Abbiamo fatto sesso - non sapevo fosse minorenne» : Non c'è solo lo scambio di messaggi con Anthony Bourdain a confermare l'incontro sessuale tra Asia Argento e il giovane attore Jimmy Bennett, all'epoca dei fatti minorenne....

Asia Argento : spuntano gli sms e le foto con Jimmy Bennet : Asia Argento e il selfie a letto con Jimmy Bennet La posizione di Asia Argento si sta aggravando ogni ora che passa: a distanza di un giorno dalla replica dell’attrice sono stati resi pubblici gli sms che Asia ha scambiato insieme al suo ex marito Bourdain, e persino delle foto in compagnia di Jimmy Bennet. L’immagine che ha fatto più scalpore è stata una, che vi abbiamo allegato in fondo all’articolo, in cui l’Argento ...

Asia Argento : spuntano gli Sms e la foto a letto con Jimmy Bennett : Il caso Asia Argento - Jimmy Bennett accende la stampa USA. Dopo l'articolo del New York Times e la replica dell'attrice, arrivano le indiscrezioni di TMZ che pubblica la foto di Asia Argento e Jimmy Bennett a letto insieme, e a petto nudo, di cui aveva già parlato anche il NYT e di cui la Argento non ha fatto menzione nella sua nota. TMZ inoltre pubblica alcuni sms tra la Argento e un amico, al quale l'attrice rivela di non sapere che il ...

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - dopo le accuse arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...

Asia Argento - dopo gli sms spuntano le foto dell'attrice a letto con Jimmy Bennet : Tmz la inchioda : Secondo Asia Argento non ci sarebbe stato alcun rapporto sessuale con l'attore Jimmy Bennet , pagato 380 mila dollari dopo aver subito una violenza sessuale dall'attrice all'età di 17 anni, come ...