Arte | sport | natura e cultura per promuovere la cultura del dono del sangue

Run Capo Vaticano : la manifestazione che unisce sport e bellezza ai nastri di pArtenza : ... i fantastici luoghi storici , come Torre Marrana e il Museo delle torri, e tutte le altre bellezze del nostro entroterra." Una gara, quindi, che esalta l'importanza dello sport e le bellezze del ...

Sturaro allo Sporting Lisbona : è ufficiale/ Addio alla Juventus : "colori bianconeri ormai pArte del mio DNA" : Sturaro allo Sporting Lisbona: è ufficiale l'Addio alla Juventus. Il centrocampista si curerà a Torino per due mesi: "colori bianconeri parte del mio DNA"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Tutto pronto per la Notte Bianca a Pianella con musica - sport dedicato ai giovani ed Arte : Nella parte centrale dell'evento il centro storico si animerà con musica ed arte mediante spettacoli e sketch teatrali nonché vari generi musicali con i gruppi che si esibiranno dal vivo, per ...

Domenica ripArte la Coppa Italia Serie C in diretta streaming gratis su Eleven Sports : Tutto pronto per il calcio d’inizio della Coppa Italia Serie C 2018-2019. La Lega Pro ha diramato il calendario del 1° turno diviso in tre giorni: Domenica 5, mercoledì 8 e, a chiudere, Domenica 12 agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: in quattro delle ultime ...

Il passaporto si prenota online - sportello solo il mArtedì : Dal 3 settembre anche l'ufficio passaporti della questura di Mantova adotterà il sistema di prenotazione già in uso in altre questure italiane

"Élite Show & Fashion" tra Solidarietà - Spettacolo - Sport - Moda e Arte : "Élite Show & Fashion" tra Solidarietà, Spettacolo, Sport, Moda e Arte" vuole rappresentare uno Spettacolo nello Spettacolo, unico nel suo genere con realtà che si intersecano tra loro, dando la ...

Musica - ballo - Arte e tanto sport : per il quarto Mercoledì Rosa di Reggio Emilia : Ma la serata non si è fermata qui: 30 spettacoli hanno portato in centro una grande varietà di proposte tra Musica in ogni angolo dell'esagono, ballo, iniziative per bambini come l'apprezzatissima ...

Il trasporto del futuro pArte dalla Calabria : la tecnologia SkyWay arriva in Aspromonte [GALLERY] : 1/12 ...

Palermo - manomettevano sportelli bancomat per rubare i codici delle cArte e svuotare i conti : Hanno manomesso una serie di sportelli bancomat per carpire i codici degli ignari clienti che andavano a prelevare. La truffa è stata sventata da una task force di esperti della Questura facenti capo al commissariato Oreto-Stazione. Autori dei furti due serbi, di 22 e 42 anni, che secondo gli investigatori sono "due veri e propri cyber criminali talmente abili nell'uso di skimmer da avere violato la segretezza di numerosi accessi ...

Vernasca Silver Flag 2018 : sulla griglia di pArtenza la 1900 Sport Spider del 1954 : Dal 29 giugno al 1° luglio la rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca riservata a vetture da competizione costruite dai primi del secolo fino al 1972 e giunta alla 23esima edizione Dal 29 giugno al 1° luglio si svolgerà l’edizione 2018 della “Vernasca Silver Flag”, rievocazione storica della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca che fu disputata dal 1953 al 1972. Abbandonato il cronometro di una ...

Stefano Maniscalco a SportFair : il karate come Arte e stile di vita - con il sogno Olimpiadi nel cassetto : Ai giovani che si avventurano in questo sport, quale consiglio daresti? Di iniziare a intraprendere quest'arte nel migliore dei modi. Il karate è sia un lavoro fisico che psicologico. Ma il mio ...

Sport Invernali - sono cinque gli atleti FISI che entrano a far pArte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Moena : cinque atleti FISI entrano a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena cinque atleti della Federazione Italiana Sport Invernali sono entrati a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Moena dopo avere vinto il concorso indetto dalla Polizia di Stato. Si tratta di Lorenzo Bilotti (bob su pista artificiale), Daniele Cappellari (biathlon), Vivien Insam (sci alpino), Martina Peterlini (sci alpino) e Giulio Zuccarini (sci ...