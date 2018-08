Arrowverse crossover 2018 | il ritorno di Superman e Lois Lane

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 22 agosto 2018)– Ancora novità per il grande appuntamento di dicembre con The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4. Dopo aver scoperto le date delle tre serate evento, The CW ci regala una nuova e grandiosa news: a dicembre troveremo infatti Tyler Hoechlin nel ruolo di, ma verrà introdotta anchesi prepara quindi ad ampliare il cast al femminile!: chi interpreterà? Niente da dire su, che abbiamo già visto in Supergirl in quattro episodi della scorsa stagione. Non mancheranno però le novità, dato che ilnon prevederà solo l’arrivo di Batwoman come eroina di Gotham. Kate Kane potrà contare infatti su un’altra new entry donna, che donerà il volto al personaggio di. Neldinon potremo tuttavia gustarci l’eroe volante, ma la giornalista e ...