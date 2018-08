Arriva l’uragano Lane | stato di allerta alle Hawaii | “prepararsi a un impatto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 agosto 2018) L’uraganoha acquisito potenza fino a diventare di 5ª categoria, con venti tra i 240 e i 295 km/h secondo il National Weather Service, e ora si dirige in direzione delle, dove è in vigore lo indidovrebbe colpire le isole da mercoledì fino a sabato. Domani dovrebbe transitare sulla Big Island con la forza di un uragano di 3ª categoria: una volta raggiunte acque più fredde, si indebolirà e si avvicinerà a Honolulu venerdì come uragano di 1ª categoria. Il governatore David Ige ha dichiarato lodi emergenza per inondazioni e venti forti, ed ha invitato residenti e turisti a prepararsi ad un “significativo“. Tutte le scuole pubbliche di Big Island e Maui saranno chiuse a partire da oggi. L'articolol’uraganodi, “prepararsi a unsignificativo” sembra essere il ...