Arkana | il nuovo “segreto” di Renault si svela in Russia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Il nome viene dal latino “arcanum”, cioè segreto. E tale rimarrà, per pochi giorni ancora, anche ilcrossover di segmento C firmato dalla casa francese: verrà infattito sotto forma di show car solo all’imminente Salone dell’Auto di Mosca (29 agosto-9 settembre). Il modello, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche tecniche e che andrà ad arricchire la già folta gamma di crossover transalpini, arriverà su diversi mercati internazionali (tra cui quello russo) a partire dal 2019. L'articolo, il“segreto” disiinproviene da Il Fatto Quotidiano.