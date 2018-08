Arctifact | il card game di Valve riceverà una beta in autunno

eurogamer

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Grazie a un tweet apparso sul profilo ufficiale di Artifact, possiamo apprendere che l'attesosviluppato daunaa circa un mese dal lancio, fissato per il 28 novembre su PC (e nel 2019 per dispoisitivi mobile).La fase di test, che si svolgerà quindi nel mese di ottobre, non sarà però aperta a tutti i giocatori. Nel tweet scopriamo che i partecipanti agli eventi The International 2018 e PAX West riceveranno il gioco completo e l'accesso alla, lasciando intendere che sarà necessario un codice per parteciparvi. Non è chiaro al momento quali saranno i requisiti per ottenerne uno, né seha in programma di svolgere in seguito una opendi.Non esiteremo a tenervi aggiornati sulla questione quandodiramerà ulteriori dettagli sulle fasi di test di Artifact. Che ne pensate della notizia? Vorreste avere la possibilità di provare questo ...