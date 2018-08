App per single | non solo Tinder per incontri e appuntamenti online

Splitcar è un’App utile per dividere le spese di viaggio in auto con gli altri passeggeri : Splitcar è un'app utile per calcolare le spese sostenute per un viaggio in auto e per dividerle con gli altri passeggeri. Per utilizzare l'app è sufficiente inserire distanza, consumo del veicolo, costo del carburante, pedaggi e parcheggi eventualmente pagati e il numero di persone con le quali dividere la spesa totale e in pochi istanti potrete condividere l'importo dovuto con i passeggeri. L'articolo Splitcar è un’app utile per dividere ...

Calabria - torrente travolge escursionisti nelle Gole del Raganello : il racconto di un superstite - “salvo perché aggrAppato alle rocce” : “Davanti a quel muro d’acqua che in un attimo mi ha quasi sovrastato, ho avuto una sola reazione: aggrapparmi alle rocce con tutta la disperazione possibile. E’ stata la mia salvezza“. Trent’anni, libero professionista, alla prima escursione nelle Gole del Raganello, Giorgio ha ancora i segni, graffi e contusioni su tutto il corpo, della disavventura patita ieri pomeriggio nella zona sottostante il ponte del ...

Cosenza - parla un superstite : "Sono salvo perché mi sono aggrAppato a una roccia" : Giorgio ha 30 anni ed è uno degli escursionisti che sono stati colti dalla piena del torrente a Raganello

Il distributore automatico gli mangia i soldi : l'operaio Appicca il fuoco alla stazione di servizio : Per vendicarsi di un rifornimento andato male versa per terra cinque euro di benzina e poi fa divampare le fiamme

Approvato il bilancio di previsione - il sindaco : 'Al lavoro per la nostra città' : La polemica sulla riunione per il Consorzio di bonifica, Vassallo: 'Qualcuno mente ai riberesi' 3 Via libera al decreto disabili in commissione, La Rocca Ruvolo: 'Accolte le loro istanze' 4 ...

Venezuela - stato del Brasile vuole chiudere la frontiera. “Campi profughi per chi scAppa”. Lanciato il “bolivar sovrano” : “È necessario aprire un campo per rifugiati, non si può lasciare che questa gente riempia gli spazi vuoti di Pacaraima. Non si può lasciare che queste persone stiano per strada a fare i loro bisogni fisiologici”. Secondo la polizia brasiliana sono 460 i Venezuelani che ogni giorno continuano ad attraversare il confine nello stato brasiliano di Roraima e il candidato alle presidenziali del 7 ottobre Jair Bolsonaro ...

Asia Argento : «Io - perseguitata. Mai avuto rApporti sessuali con Bennett». Ma il New York Times conferma tutto : Asia Argento in una nota parla esplicitamente di 'persecuzione' sul caso Bennett. 'Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo', aggiunge l'attrice. 'Nego e respingo ...

Non solo iPhone - Apple pensa a un Mac low cost per ridestare le vendite : Apple pronta a stupire e mettere in atto quest'autunno una piccola rivoluzione in termini di prezzi. Oltre alle più volte ventuilate voci di un taglio dei prezzi dell'iPhone X con l'eventualità del ...

Higuain - partita di fuoco sul campo del Napoli : Gattuso ‘si aggrAppa’ al Pipita ma per il Milan è un esordio da brividi : La prima giornata è andata in archivio da poche ore ma già si pensa al secondo turno che preannuncia ancora più spettacolo. In particolar modo anticipi incredibili, si apre con Juventus-Lazio, i bianconeri non hanno entusiasmato all’esordio con il Chievo mentre i biancocelesti sono reduci dal ko contro il Napoli. Alle 20.30 il big match tra Napoli e Milan, partita che non ha bisogno di presentazioni. partita particolare per Gonzalo ...